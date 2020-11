Maribel Guardia intentó defender a Eleazar Gómez y esto pasó

Agencias

Ciudad de México.- Eleazar Gómez ha dado mucho de qué hablar a últimos días, tristemente NO para bien.

El actor de 34 años de edad, fue vinculado a proceso por su probable participación en el delito de violencia familiar equiparada ¿la razón? Agredir brutalmente a su ahora exnovia Stephanie Valenzuela.

Eleazar Gómez ya está en el reclusorio; enfrenta 15 años

Y aunque recibió muchísimo 'hate' en redes sociales, algunas personas lo defendieron, entre ellas Maribel Guardia, quien al ser cuestionada sobre la actual situación de Eleazar respondió que necesitaba pruebas para creer que el actor fuera capaz de dicho señalamieto.

A la desafortunada declaración tampoco ayudó que Maribel señalara al actor como un hombre dulce y tierno.

"Quisiera ver las pruebas primero, yo conozco a Eleazar y es un niño súper dulce, amable, cariñoso. Me cuesta creer que sucediera algo así”, dijo Maribel Guardia en una entrevista con varios medios de comunicación.

Tras mostrar su apoyo al acusado de tentativa de feminicidio, Maribel comenzó a sufrir hostigamientos por parte de sus seguidores, lo que la llevó a retractarse de su declaración.

Marible Guardia se retracta ante el caso de Eleazar 'N'

En un comunicado publicado a través de su cuenta de Instagram, Maribel condena los actos cometidos contra Stephanie Valenzuela y reiteró que condena completamente la violencia de género.

"Estoy totalmente en contra de la violencia contra las mujeres. Saliendo de Televisa me preguntaron sobre Eleazar, yo no sabía nada del caso. Lo que dije de él es mi experiencia, y la convivencia que he tenido con él”.

Maribel expresó que desconocía totalmente el caso de Eleazar, por lo tanto su opinión fue totalmente improvisada, pero más tarde se informó acerca del caso y empatizó con la víctima.

Para finalizar, la cantante hizo un llamado a parar las agresisiones en contra de las mujeres.

"Hay que parar la violencia contra las mujeres,no podemos permitirlo. Los feminicidios en México y el mundo entero crecen todos los días. En caso de que Eleazar resulte culpable, tendrá que pagar las consecuencias de sus actos”.

Esperemos que algún día no sean necesarias las fotos de una mujer violentada para dejar de cuestionar a las víctimas, porque en ocasiones la prueba de la violencia de género es la vida de mujeres inocentes.