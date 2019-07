Marilyn Manson estará en serie de Stephen King

¿Te gusta la música de Marilyn Manson y los filmes de Stephen King? Esta nota sin duda es para ti.

Recientemente se dio a conocer que Manson actuará en una serie basada en el libro The Stand (La danza de la muerte) del maestro del terror Stephen King.

Mick Garris adaptó The Stand en 1994 en formato de miniserie con un total de 4 episodios. Sin embargo, se consideró que era una de las obras más importantes de Stephen King, por lo que desde hace cinco años se trabaja en la reescritura del guión para una nueva adaptación.

Por fin, después de tantos años de espera se ha confirmado que serán 10 capítulos exclusivos para la plataforma CBS All Access.

"Mi guitarrista, Paul Wiley, está trabajando también y tengo a mi nuevo baterista en mi banda, Brandon Pertzborn, quien estará también tocando en el disco. Luego está el baterista de los Shooter, Jamie Douglass. Con ellos hicimos el cóver de "The End" de The Doors para la miniserie The Stand de Stephen King, en la que también actuaré", reveló Manson en una entrevista para la revista Revolver.

Stephen King dijo lo siguiente:

"Estoy emocionado y muy satisfecho por que Apocalipsis (es decir, The Stand) vaya a tener una nueva vida en esta interesante nueva plataforma. La gente involucrada son hombres y mujeres que saben exactamente lo que están haciendo; los guiones son dinamita. El resultado apunta a ser algo memorable y apasionante. Creo que llevará a los espectadores a un mundo que desearán que nunca exista».

No se han revelado más detalles al respecto.