Marina de Tavira, una complicidad sobre el escenario

Ciudad de México.- Tras su nominación al premio Oscar como Mejor actriz de reparto por la película Roma, Marina de Tavira vuelve a sus raíces.

El teatro es su pasión. Así lo afirmó en la conferencia de prensa de la presentación de Tragaluz, puesta en escena que hace en familia, con su tío y mentor, el director Luis de Tavira, su primo Pedro de Tavira, quién musicalizó la obra, y su pareja sentimental, el actor Rafael Sánchez Navarro, con quien comparte el entarimado.

“En realidad me he desarrollado como actriz en el teatro. Me enamoré de la actuación viendo teatro y por eso estudié aquí, en la Casa del Teatro. Este foro es donde hice mis primeros ejercicios de actuación y siempre he sentido que tiene una magia muy especial, es como volver a casa, a mis orígenes”, expresó Marina de Tavira.

La actriz aseguró que el escenario es su hábitat y a lo que vivió con Roma le da su justo valor: fue mediático y especial.

“Después de Roma fue como regresar a un oasis muy exigente. Lo viví como una excepción, algo que me tocó. Atesoro el haber sido parte de Roma, es un proyecto que amé, lo mediático fue una consecuencia a la que simplemente me entregué y disfruté, pero nada más”, explicó.

De Tavira aseguró que trabajar en familia es una tradición que se hereda.

“La historia del teatro nos habla de compañías que así se hicieron. Es una pasión que se transmite. Aquí estamos mucha gente que nos conocemos desde hace mucho tiempo y seguimos construyendo una complicidad teatral”, expresó.

Tragaluz, original de David Hare, ganadora del premio Tony en 2015, plantea la visión de dos amantes que se encuentran luego de tres años, tras vivir un triángulo amoroso. Además, expone la postura de una trabajadora social frente a un hombre rico, quien trabajó para lograr tal posición.

“Muestra preguntas fundamentales sobre el amor, la pasión, pero también sobre el mundo, la economía, la sociedad y creo que hay una toma de conciencia muy fuerte”, concluyó.