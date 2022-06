Mark Fleischman, dueño de Studio 54, morirá por eutanasia

Tomada de Twitter / El empresario Mark Fleischman, quien fuera dueño del mítico Studio 54, anunció que planea morir por eutanasia tras una larga enfermedad

Ciudad de México.— Mark Fleischman, quien fuera propietario del legendario Studio 54 de Manhattan, en su momento el club más exclusivo del mundo, ahora tiene 82 años y está confinado a una silla de ruedas.

El empresario le dijo al New York Post que la fiesta finalmente ha terminado para él, y planea apoyarse en el grupo suizo sin fines de lucro Dignitas, de suicidio asistido, para terminar con su vida por eutanasia este 13 de julio. El grupo usa una dosis letal de barbitúricos después de un largo proceso de selección.

"No puedo caminar, mi discurso está jodido y no puedo hacer nada por mí mismo", dijo Fleischman al medio. "Mi esposa me ayuda a meterme en la cama y no puedo vestirme ni ponerme los zapatos. Estoy tomando una salida suave. Es la salida más fácil para mí".

Fleischman, que actualmente reside en Marina Del Ray, California, dijo que los neurólogos no han podido diagnosticar su enfermedad, que comenzó en 2016.

El empresario se hizo cargo de Studio 54 en diciembre de 1978 cuando los socios Steve Rubell e Ian Schrager fueron allanados y acusados de evasión de impuestos, obstrucción de la justicia y conspiración. Los cargos fueron por desviar casi 2.5 millones de dólares en ingresos no declarados al club.

Rubell y Schrager fueron sentenciados a tres años y medio de prisión y multados con 20 mil dólares cada uno por el cargo de evasión de impuestos. Fueron enviados a prisión en febrero de 1980.

Studio 54 fue vendido en noviembre de ese año por 4.75 millones de dólares a Fleischman, que tenía una amplia experiencia en la industria hotelera y de vida nocturna. Lo reabrió y luego lo vendió en 1984 a nuevos propietarios. El club finalmente cerró en 1986.

Fleischman escribió un libro sobre su experiencia para la editorial Rare Bird, "Inside Studio 54", donde hizo una crónica del lugar donde las celebridades, amigos y gente de élite bebían champán y compartían líneas de cocaína usando billetes de cien dólares enrollados.

El mítico club es el foco de una nueva temporada de American Crime Story, de FX, en desarrollo.