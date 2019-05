Martha Sánchez abandona concierto por 'huevazos'

Ciudad de México.- Ser artista no es fácil, no sólo por la presión social y de los medios, también porque deben hacer frente a muchas situaciones incómodas entre ellas, los haters.





Esto lo vivió en carne propia recientemente Martha Sánchez, lo que parecía ser un show tranquilo contra la #LGTBIfobia se convirtió en un mal momento cuando el público le comenzó a aventar huevos.

La artista se tuvo que retirar del escenario ubicado en la plaza Centenari de Badalona, España.





Pues me voy, ya está", dijo la cantante en medio de los abucheos. No obstante, al retirarse de la tarima, un grupo de personas comenzó a aclamar su regreso al show, sin embargo no regresó.





Un video grabado por un fan deja muestra del momento:









Tras lo sucedido y sin importar los gritos de sus fanáticos, la producción canceló el concierto que promovía el respeto a la diversidad sexual.

Ante dicho actuar del público, el alcalde de la ciudad, Álex Pastor, se pronunció ante los hechos calificándolos como 'una vergüenza'. Además, señaló que justamente la intolerancia es lo que se debe combatir.