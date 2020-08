Marvel reanuda los rodajes de 'Loki' y 'Falcon and the Winter Soldier'

Agencias

Ciudad de México.- Las series de Marvel para Disney+ regresan al set. La Casa de las Ideas está preparando retomar los rodajes de 'Loki', 'The Falcon and the Winter Soldier' y 'Hawkeye'. Los equipos de producción de las

tres ficciones han vuelto a Atlanta, para trabajar en los escenarios y en la preproducción, lo que indica que las grabaciones se reanudarán en las próximas semanas.

Según informa Murphy's Multiverse, se espera que las filmaciones se reanuden entre finales de agosto e inicios de septiembre.

Las tres producciones guardan muchas incógnitas. En cuanto a Hawkeye, la actriz que interpretará a Kate Bishop aún no ha sido revelada, aunque todos los rumores apuntan a Hailee Steinfeld. Según apunta el mismo medio web, Marvel está considerando empezar la producción oficial en octubre.

'Loki' volverá a contar con Tom Hiddleston como el popular dios del engaño.

La serie tendrá que responder a qué pasó con el villano tras huir con el Teseracto en 'Vengadores: Endgame'. Según Kevin Feige, tanto 'Loki' como 'WandaVision' estarán enlazadas con la secuela de

'Doctor Strange', aunque no está confirmada la presencia de Hiddlestone en la cinta protagonizada por Benedict Cumberbatch.

Derek Kolstad, creador de 'John Wick', se unió al equipo de guionistas y creativo de 'Falcon and the Winter Soldier', cuyos detalles aún no han sido revelados. Lo que sí está más que confirmado

es la presencia de Emily VanCamp y Daniel Brühl, este último aparecerá ya con la icónica máscara del Barón Zemo.

Habrá que esperar para conocer los planes del equipo liderado por Kevin Feige en el nuevo calendario del Universo Cinematográfico de Marvel. De momento, la esperada Fase 4 tiene programado su inicio con el estreno de 'Viuda Negra' en cines, que llegará el 30 de octubre.