Más cerca Christopher Nolan del Óscar

/ Christopher Nolan fue reconocido por el Sindicato de Directores.

Los Ángeles, EU.- Christopher Nolan se acerca cada vez más al premio Óscar.

El cineasta obtuvo el máximo galardón del Sindicato de Directores de Estados Unidos (Directors Guild of America, DGA) por la película Oppenheimer, en la edición número 76 de la ceremonia que se realizó el sábado en el hotel Beverly Hilton de Los Ángeles.

Con este premio, Nolan es un fuerte candidato a ganarse también el Óscar a Mejor Dirección ya que el reconocimiento de su gremio tiene mucho peso en la decisión sobre quién ganará la estatuilla dorada el domingo 10 de marzo.

Desde su creación, en 1948, solo ocho realizadores no han ganado el Óscar después de llevarse el premio del Sindicato de Directores.

Nolan estuvo acompañado por gran parte de su equipo, entre ellos el actor Cillian Murphy, protagonista de Oppenheimer.

"Quiero agradecer a cada uno por ser parte de esta gran producción. Gracias al Sindicato de Directores por esta distinción", afirmó Nolan emocionado.

En esta ocasión, Nolan competía con sus colegas Greta Gerwig, Barbie; Alexander Payne, Los que Se Quedan (The Holdovers); Martin Scorsese, Los Asesinos de la Luna (Killers of the Flower Moon), y Yorgos Lanthimos, Pobres Criaturas (Poor Things).

"Hace 21 años me gané el premio a la trayectoria, ¿qué pasó?", dijo Scorsese causando risa entre los asistentes al salón principal del hotel, "quiero agradecer obviamente al Sindicato de Directores ya que tengo 13 nominaciones en mi carrera y ahora, que me vuelvan a incluir en un grupo de maravillosas películas, es de agradecerse. También quiero agradecer a mi equipo de trabajo, algunos están aquí como Rodrigo (Prieto)".

Algunos presentadores de la noche fueron Eva Longoria, Matt Bomer, David Duchovny, Ryan Gosling, Taylor Hackford, Jonah Hill, Mark Ruffalo, Zooey Deschanel, Rose Byrne, Cillian Murphy y Emma Stone.

"Hoy es mi cumpleaños", compartió Payne, "no hay mejor lugar para festejarlo que estar aquí con ustedes. Quiero expresar mi admiración a cada uno de los nominados de la noche, realmente es un privilegio compartir la nominación".

Otros ganadores de la noche fueron Celine Song por Vidas Pasadas (Past Lives), en la categoría del Premio Michael Apted al Mejor Director en su primera película; Peter Hoar ganó en la categoría de director en Series Dramáticas, por The Last of Us, con el episodio "Long, Long, Time", mientras que el de Mejor Director en Comedia fue para Christopher Storer, por The Bear, con el episodio "Fishes".

Sus competidores

Greta Werwing, "Barbie"

Alexander Payne, "Los que Se Quedan (Holdovers)

Martin Scorsese, "Los Asesinos de la Luna (Killers of the Flower Moon)"

Yorgos Lanthimos, "Pobres Criaturas Sus competidores (Poor Things)"

Celine Song ganó en la categoría Mejor Director en su primera película, por Vidas "Pasadas (Past Lives)"