Más que una ‘puntada’

Crecer entre hilos, agujas, tijeras, telas y dedales fue lo que ‘enredó’ al joven juarense Daniel Fonseca en un sueño que ahora es su realidad: ser un diseñador de moda.

Y no sólo eso, rodearse por el trabajo de su abuela y su tío, ambos costureros, lo inspiró a llevar su trabajo más allá de las fronteras y a vestir a la mujer que se coronó como la primera Miss Mundo mexicana en 2018: Vanessa Ponce de León.

“Haber vestido a Miss Mundo posiblemente me abrió más puertas a nivel nacional, pero lo más importante fue el impacto que tuvo para mí; jamás me imaginé tener una sesión de fotos con una reina de belleza de esa magnitud”, platica Fonseca –vía telefónica– a El Diario de Juárez.

Tras esta experiencia, que el diseñador de 25 años considera como una de sus mayores satisfacciones, él ha continuado trabajando para reinventarse cada día, tener algo nuevo que ofrecer y, así, “lograr dejar una huella”, pues bien decía el parisino Karl Lagerfeld (director creativo de Chanel) que “Las ideas llegan cuando estás trabajando”.

Tan es así, que Daniel, nacido en Ciudad Juárez, Chihuahua, el 12 de febrero de 1994, ya esta cosechando los frutos de su esfuerzo. Prueba de ello es la invitación que la empresa de modelaje Kódigo y la cadena televisiva Univisión Arizona le hizo para participar este 21 de julio en una pasarela en el Museo de Arte de Phoenix, Arizona.

Allí Fonseca presentará 12 piezas de su más reciente colección: Origen, en el desfile Mexico Under the Skin Fashion Show 2019, que es un evento que busca impulsar a diseñadores y marcas de moda mexicanas, a beneficio de la fundación que apoya a los sobrevivientes de cáncer de seno: I’m Impact One.

“La colección tiene los cortes más sencillos, porque es lo primero que aprendí en la escuela, pero el toque de toda la experiencia profesional que tengo”, comenta.









Sobre Origen





La colección Origen se lanzó en noviembre de 2018 en un evento privado organizado por el propio diseñador y se ha presentado tres veces luego su lanzamiento oficial, la primera vez en el evento Una noche de moda en el museo en el Museo de Arqueología e Historia de El Chamizal (MAHCH) en Ciudad Juárez, la segunda en Promoda en Parral, Chihuahua, y la tercera en Runaway Model en Mazatlán, Sinaloa.

Para el Mexico Under the Skin Fashion Show 2019 se presentarán un total de 12 piezas delux con estampados coloridos–siete prendas masculinas y cinco femeninas–, ya que la colección original se encuentra en algunos puntos de venta en la Ciudad de México.





Según cuenta el diseñador, a pesar de que su “gusto por la moda llegó desde niño”, cuando estudiaba en la Escuela Primaria Federal Cuitláhuac, fue hasta el 2012 que realizó su primer diseño, uno para el concurso de reciclado Misiones Glamour Fashion del centro comercial Las Misiones.

Ese mismo año, a sus 18 y con la sensación de que su sueño de profesionalizarse en diseño de moda se sentía cada vez más lejano porque en Ciudad Juárez no existía la carrera, decidió mudarse a Chihuahua para ingresar al Instituto de Diseño y Alta Costura Marcela Camarillo.

Al terminar sus estudios regresó a su hogar y catapultó su carrera al presentar diversas colecciones en Ciudad Juárez, Chihuahua y El Paso, Texas. Esto le permitió extender su moda hasta Parral, Chihuahua, y Mazatlán, Sinaloa, las dos ciudades en las que este año presentó Origen.

“Lo que más disfruto de mi profesión es que es una forma de expresión que ayuda al autoestima de las personas que usan mis prendas, al sentirse seguras y guapas mientras las portan”.

“Cadacolección es un reto; elegir los tonos, texturas, temática, lugar de lanzamiento, etcétera. Siempre existirá el nervio de no saber si será aceptada o no tu colección por el consumidor”, expresa y agrega que actualmente se encuentra trabajando en una nueva colección –la séptima de su trayectoria– que estrenará en noviembre de este año.

(Con información de María Martínez y Natalia Piña)





¡Conócelo!





Nombre completo: Daniel Fonseca

Edad: 25 años

Lugar y fecha de nacimiento: Ciudad Juárez, Chihuahua, el 12 de febrero de 1994

Estudió en… la Escuela Primaria Federal Cuitláhuac, en la Escuela Secundaria Técnica Número 48, en el Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (Conalep) 1 y en el Instituto de Diseño y Alta Costura Marcela Camarillo.

Diseñadores preferidos: Alexander McQueen, Elie Saab y Alfredo Martínez

Colecciones:

- Amo (Fashion Weekend Chihuahua, en Chihuahua en 2016),

- Cielo Rojo (Méjico Fashion Show en Ciudad Juárez en mayo de 2017),

- Tiempo Amarillo (Borderless Fashion Show en Ciudad Juárez en junio de 2017),

- Litost (El Paso Fashion Week, en El Paso, Texas, y en Maschio Show en Chihuahua, en octubre de 2017)

- Inquebrantable (Borderless Fashion Show en Ciudad Juárez y Mexico Under The Skin en Phoenix, Arizona, en junio de 2018)

- Origen (pasarela exclusiva en Ciudad Juárez en 2018)