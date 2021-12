Matrix Resurrecciones divide opiniones de los críticos

Matrix Resurrections, cuarta entrega de la saga que comenzó en 1999, llegará a los cines el miércoles 22 de diciembre. Algunos críticos ya han podido ver el filme y parece que el largometraje dirigido por Lana Wachowski y encabezado por Keanu Reeves Y Carrie-Anne Moss ha dividido a los expertos.

"Me alegro mucho por aquellos que disfrutarán Matrix Resurrections. Desgraciadamente, no soy una de ellos. Es mejor que Reloaded y Revolutions, que en realidad no son buenas. Nada parece importar, y no lo digo de una manera nihilista positiva", afirmó Alison Foreman, periodista Mashable.

"Matrix Resurrections es una comedia. La acción es decepcionante y los nuevos personajes son planos. Pero el comentario metatextual es mordaz", agregó Scott Mendelson de Forbes.

La cinta tampoco convenció a Jeff Nelson de Screen Rant, que calificó la película como "un vertedero de casi dos horas y media con escenas de acción entrecortadas que recuerdan a las películas de Bourne". "Reniega demasiado metraje de entregas anteriores y es un error", sentenció.

#Matrix Resurrections es demasiado consciente de su existencia. Se burla demasiado de sí misma, hace demasiado hincapié en la historia de amor, sin mucha acción ni efectos espectaculares, que es lo que la gente quiere. La mejor parte es Jonathan Groff", comentó Clayton Davis de Variety.

Entre las críticas positivas está la de Courtney Howard. "Es alucinante, completamente en línea con el legado de la franquicia. Encuentra una forma innovadora y de alto concepto de enmarcar la nueva historia. La química de Keanu Reeves y Carrie-Anne Moss arde. ¡Jessica Henwick es una revelación!", señaló.

"He visto Matrix Resurrections y me ha gustado. Mejor que las dos anteriores. Se parece a El despertar de la fuerza, una secuela nostálgica y tal vez el inicio de una nueva franquicia. Definitivamente, vuelve a ver anteriormente toda la trilogía original", apuntó la crítica Kirsten Acuna.

"Matrix Resurrections, a pesar de su infinita torpeza, es la secuela más audaz y vívidamente personal de Hollywood desde Los últimos Jedi", dijo David Ehrlich, periodista de IndieWire.

"El primer acto de Matrix Resurrections es estelar. Inteligente, divertido, extraño, autorreferencial e inesperado. Agrega a eso secuencias de acción tremendamente imaginativas, decisiones de narración elevadas y una tonelada de grandes ideas que darán pie a muchas preguntas. Créanme, se requerirán varios visionados", vaticinó Erik Davis de Fandango.