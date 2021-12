Matt Reeves revela que se inspiró en Kurt Cobain para The Batman

Agencias

Ciudad de México.— ¡Matt Reeves sigue ultimando el montaje final de The Batman, película que llegará a los cines en marzo. La última aproximación al héroe de DC promete presentar una versión nunca vista del personaje y que, según ha revelado su director, entre sus influencias cuenta con el mismísimo Kurt Cobain, el fallecido líder de Nirvana.

Durante una entrevista concedida a Empire, en el marco del especial que la revista dedica a la película en su último número, el realizador abordó cómo fue el proceso de elaborar el guion de The Batman.

"Cuando escribo, escucho música, y mientras estaba desarrollando el primer acto puse 'Something In The Way', de Nirvana. Fue entonces cuando se me ocurrió que, en lugar de convertir a Bruce Wayne en la versión del playboy al que ya hemos visto antes, también hay otra en la que pasó por una gran tragedia y se convirtió en un ermitaño", señaló Reeves sobre su visión del personaje.

"Así que, comencé a desarrollar esta conexión con el filme 'Last Days' de Gus Van Sant y la idea de que esa ficticia versión de Kurt Cobain que se encuentre en esa suerte de mansión en ruinas", apuntaló el director.

Para encarnar esta particular adaptación del personaje, Reeves se fijó en Robert Pattison a quien le impresionó su actuación en el filme policíaco 'Good Time' de 2017.

"En esa película pude sentir realmente su vulnerabilidad y desesperación, pero también pude sentir su fuerza. Pensé que era una combinación estupenda. Tiene ese algo de Kurt Cobain donde parece una estrella de rock, pero, al mismo tiempo podría ser un ermitaño" concluyó el director que explica así por qué eligió 'Something In The Way' como la canción que sonaba en los primeros adelantos del filme.

Cabe recordar que Cobain fue, además del líder indiscutible de Nirvana, el rey de la escena grunge, un icono de la denominada Generación X y, a día de hoy, está considerado como uno de los músicos de rock más significativos e influyentes de la historia.

Sobre esta versión de Bruce Wayne y su alter ego, el mismo Pattison reconoció a Empire que no es alguien que responda a la típica imagen del rico heredero a quien le guste la frívola vida social. "En absoluto. Está construyendo un montón de artilugios y cosas, sólo con Alfred. ¡E incluso Alfred piensa que se ha vuelto loco!", afirmó el protagonista de The Batman.

"Ha salido a las calles todas las noches durante dos años, lo golpean y disparan, lo apuñalan y lo queman, y se nota. Hay una bala rozando la capucha, justo al principio. No creo que se haya hecho antes", destacó sobre su personaje.

Junto a Pattinson, completan el reparto de The Batman, que llegará a los cines el 4 de marzo del próximo año, Andy Serkis como Alfred, Zoë Kravitz como Catwoman, Colin Farrel como el Pingüino, Jeffrey Wright como el comisario Gordon y Paul Dano como Acertijo.