Matthew Perry y sus roces con la muerte

CDMX.- Matthew Perry libró varias batallas contra la muerte: 12 operaciones,15 viajes a clínicas de rehabilitación y más de 9 millones de dólares gastó el actor en recobrar su salud física y mental.

En 2019, escapó a la muerte después de que le estallara el colon debido al uso excesivo de opioides, y los médicos sólo le daban un 2 por ciento de sobrevivencia.

"Estuvo en coma durante dos semanas y cuando volvió descubrió que le habían colocado la bolsa de colostomía que tuvo que usar durante los siguientes nueve meses", narró Daily Mail.

Habían pasado solo dos años de esa emergencia médica cuando Perry tuvo un paro cardiaco en un centro de rehabilitación en Suiza, al momento que médicos le administraron un sedante que interactuó con los opioides en su cuerpo devastado.

"Consiguieron resucitarlo, pero en el proceso le rompieron ocho costillas, lo que le obligó a retirarse de un papel junto a Meryl Streep en la película No Mires Arriba, una oportunidad perdida que describió como "desgarradora", compartió el diario británico.

Aunque llegó a ser uno de los actores mejor pagados del mundo con ganancias de un millón de dólares por episodio de Friends, el dinero también se le fue tratando de dejar las adicciones.

"Calculando que realizó unas 6 mil visitas a Alcohólicos Anónimos, también estuvo en rehabilitación 15 veces y se sometió a 12 operaciones para salvar su vida, calcula que ha gastado 9 millones de dólares para tratar de mantenerse sobrio", reveló la publicación online.

Una cosa llevó a otra y los problemas físicos de Perry también fueron muy comentados por décadas, como su peso que variaba drásticamente.

"Mientras hacía el programa, que se desarrolló entre 1994 y 2004, el peso de Perry variaba de 9.2 libras a 16.1 libras. Si estaba flaco, eran analgésicos.

"Si cargaba peso, era bebida, y hubo muchas ocasiones en las que se presentó al rodaje con resaca", aseguró Daily Mail.

Su consumo de alcohol comenzó con cerveza y vino barato cuando sólo tenía 14 años, y cuando cumplió 21 años ya daba signos de estar fuera de control.

En otro momento, sus encías estaban tan enfermas por su estilo de vida que se le cayeron los dientes frontales superiores mientras mordía un pan tostado untado con mantequilla de maní

Desarrolló una adicción al Vicodin, un analgésico que tomó después de un accidente de moto acuática poco después de unirse al programa, y aunque la dosis máxima diaria es de ocho comprimidos, él tomaba alrededor de 55 al día.

"No lo estaba haciendo para sentirme drogado o bien. Ciertamente, no era un fiestero. Sólo quería sentarme en mi sofá, tomarme cinco Vicodin y ver una película. Eso fue el paraíso para mí. Ya no lo es", le dijo Perry a The New York Times.

Dijo que también vomitaba con regularidad y que tenía dos toallas al lado del baño, una para limpiar el vómito y la otra para secar las lágrimas.

Coprotagonizó la comedia romántica Serving Sara con Elizabeth Hurley, mientras consumía metadona (el sustituto de la heroína que también se utilizaba para que la gente dejara el Vicodin), junto con el medicamento para la ansiedad Xanax y cocaína, todo ello regado con alrededor de una medio litro de vodka al día.