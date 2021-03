Mayores desaires y sorpresas en las nominaciones al Óscar

Ciudad de México

Es un raro año en el que la mayoría de las sorpresas de las nominaciones al Oscar son buenas, pero el 2020 también fue un año raro para el cine y las campañas de premios. Quizás no debería ser sorpresa en un año en el que vimos todo desde el sofá, Netflix, el servicio de streaming más popular, haya obtenido de lejos el mayor número de candidaturas. Pero aun así hubo algunas noticias impactantes el lunes por la mañana.

Aquí nuestra lista de desaires y sorpresas en las nominaciones a la 93ra edición de los Premios de la Academia.

LAS DIRECTORAS RECIBEN SU OPORTUNIDAD

Hasta la ceremonia de 2020, sólo cinco mujeres habían sido nominadas a mejor dirección y ninguna el mismo año. Esta vez hay dos en la lista: Chloé Zhao por 'Nomadland' y Emerald Fennell por 'Promising Young Woman' ('Hermosa venganza'). Esto no sorprende por su calidad, sino porque la historia ha mostrado que las directoras han sido ampliamente ignoradas por la academia. Y todavía quedan logros por hacerse. Ninguna mujer negra ha sido nominada a mejor dirección Regina King habría sido digna de la mención por 'One Night in Miami...' ('Una noche en Miami...') y hasta la fecha solamente una mujer ha ganado el premio: Kathryn Bigelow por 'The Hurt Locker' ('Zona de miedo') en 2009. Quizás el 25 de abril la estadística se duplique.

Fuente: www.excelsior.com.mx