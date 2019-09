Mayte Carranco: la otra “chica del clima” que amenaza el reinado de Yanet García

Mayte Carranco se encarga de dar el pronóstico del tiempo en el programa “Foro tv”, pero hace unos días varias personas empezaron a seguirla a sus redes sociales. Sin duda va rumbo a ser la nueva “chica más carismática del clima”, trono que pertenece a Yanet García.

Una similitud que tienen las dos es su afición a las redes sociales. En donde publican, para todos sus admiradores, fotografías.

Y mientras Carranco comparte fotos con mensajes que inspiran a grandes deseos, Yanet García modela su cuerpo con las rutinas de ejercicio, además de presumir la ropa que utiliza para el programa matutino.

Ambas “Chicas del clima” han logrado la fama con mucho esfuerzo y dedicación.

Mayte empezó a llamar la atención en sus redes sociales por su gusto por la moda. En una de sus imágenes se le puede ver con un vestido de rayas blancas, café y amarillos.

A comparación con Yanet García, quien es famosa mundialmente por sus curvas, la “Chica del clima” aseguró que todo su cuerpo es natural (excepto el busto), esto lo informó para alentar a sus fans.

La presentadora Yanet García compartió en su cuenta en la red social una fotografía del antes y después de su transformación.

En el collage de imágenes se ve a los 17, 20 y 28 años.

En las dos primeras fotografías es evidente lo delgada que era la chica del clima del programa "Hoy", de Televisa, mientras que en la más reciente imagen se aprecian sus ya famosas curvas.

"Por favor, ¡no te rindas! Sí se puede. Todo mi cuerpo es natural, sólo me he operado mi busto. El mejor consejo que te puedo dar es que tengas paciencia y seas disciplinado. Los grandes resultados llevan su tiempo, pero te prometo que sí es posible llegar a tu meta. El trabajo duro da resultados", escribió Yanet para acompañar la fotografía.

En YouTube se pueden encontrar también videos de Mayte Carranco y en los diferentes programas que ha salido. Además de realizar videos de ejercicios y consejos para la familia.

No es la primera ocasión que Yanet hace referencia a su figura

La presentadora ha sido señalada por, supuestamente, recurrir a intervenciones estéticas para lucir espectacular.

Sin embargo, en una entrevista el año pasado para Televisa Espectáculos ya había comentado que su trasero es natural, producto del ejercicio.

"Algo que siempre he aceptado es que el busto no es natural, sí me lo aumenté porque me ayudaba en mi autoestima, porque estaba muy delgadita. Es la única cirugía, pero mis glúteos son míos, son naturales, los he hecho con el ejercicio.

"No hay secretos más que todos los días ir al gimnasio, comer saludable. A mí me llevó ocho años. No hay fórmulas mágicas, más que entrenar súper fuerte", señaló.

Contra los memes

García suele ser un tema comentado por sus fotografías sensuales en Instagram y esta semana también dio de qué hablar al pedir a sus fans que no hagan memes de su trasero.

"La chica del clima más linda del mundo" publicó en Twitter un collage de imágenes de ella recostada en una cama y posando de espaldas frente a un espejo.

"No me editen", solicitó a sus seguidores, pero obtuvo el resultado contrario, pues el mensaje se llenó de memes y burlas.

Yanet García nació en el estado norteño de Nuevo León en noviembre de 1990. Saltó a la fama como presentadora del clima en la televisión de ese estado y también alcanzó gran popularidad en Instagram, donde tiene más de 8 millones de seguidores.





