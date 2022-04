Me aburre mucho: Daniel Radcliffe da su opinión del tema Will Smith/Chris Rock

Daniel Radcliffe fue cuestionado sobre su opinión del asunto Will Smith/Chris Rock: está harto del tema.

El actor famoso por dar vida a Harry Potter fue entrevistado en el programa matutino británico Good Morning Britain a propósito del estreno de su cinta The Lost City. Los presentadores no pudieron evitar cuestionarle sobre el incidente protagonizado por Will Smith y Chris Rock durante los Oscar.

Al respecto, el británico dijo:

"Lo vi. Estoy tan aburrido de las opiniones de la gente al respecto que no quiero agregar otra opinión sobre el tema a lo que ya se ha dicho.

Después fue cuestionado si a él no le ha sucedido algo similar: bromas incómodas sobre el actor que lo hicieran sentir mal:

"Probablemente sí. Cuando vas a premiaciones y eres niño, no estás seguro si la broma es contigo o a expensa tuya. Entonces lo único que te queda es sonreír y reírte y desear que acabe pronto".

Quizá la única celebridad que se ha unido a Radcliffe en preferir el silencio sobre lanzar cualquier tipo de comentario es Anthony Hopkins. El prestigioso actor presentó la categoría de mejor actor donde sorpresivamente ganó Will Smith pocos minutos después de su bofetada hacia Chris Rock.

El actor británico dijo al respecto sobre el escenario del Oscar 2022: "[...] Es genial estar aquí, bueno, qué noche. Will Smith lo dijo todo, ¿qué más puedo decir? Tengamos paz, amor y calma".

Desafortunadamente, parece que casi nadie en Hollywood ha querido seguir ese sabio consejo. Como te hemos informado, diversas celebridades se han pronunciado al respecto con mediano o menor éxito.

Por ejemplo, Amy Schumer dijo que este enfrentamiento la dejó "traumatizada".

El director de cine Judd Apatow fue duramente criticado por sugerir que la bofetada de Will Smith en contra de Chris Rock pudo haber tenido consecuencias fatales.