Me convertí en una fácil: Irina Baeva habla de su relación con Gabriel Soto

Ciudad de México.- Irina Baeva habló recientemente de los prejuicios de género; en donde dio detalles dolorosos de la difícil situación a la que se enfrentó por ‘haberse enamorado de un hombre separado’.





Hace poco sucedió algo en mi vida privada que me convirtió en el peor de los demonios. Por hacer nada, me enamoré de un hombre separado que con honestidad me dijo que lo único que lo unía con su expareja era un papel’.









Por eso ambos decidimos iniciar una relación y ahí fue cuando me convertí en un demonio. Él siguió siendo el mismo hombre, nadie le decía nada y prácticamente no hubo consecuencias para él en el trabajo. En cuanto a mí, yo me convertí en una fácil, en una pu**, en una roba maridos, en una rompe hogares’, dijo Baeva.





La actriz además también tuvo que lidiar, además de las consecuencias emocionales, con las laborales.





Yo estaba empezando a dudar de quién era yo en realidad, me estaba creyendo todos esos comentarios negativos".





La actriz además destacó que desde muy pequeña fue estereotipada por ser rubia, como la chica linda y tonta. Además, por su profesión, muchos otros prejuicios sobre ella recaían como el hecho de que otros asumieran que se acostaba con productores para obtener papeles.