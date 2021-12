'Me corrieron de Televisa por culpa de Juan Osorio': Bobby Larios

Bobby Larios causó polémica al recordar que fue maltratado por Juan Osorio, luego de iniciar una relación con Niurka Marcos.

El actor mexicano dijo que además fue vetado de Televisa, por culpa del productor.

Me dieron hasta con la cubeta. Me corrieron de una empresa donde yo trabajaba, donde yo iba creciendo, me quitaron todo de mi vida”, reveló Larios al borde de las lágrimas; “todo, me vetaron por él. Claro que me vetaron por Juan Osorio”, dijo en entrevista con el presentador Gustavo Adolfo Infante.

Culpa a Juan Osorio de destapar rumor

Reveló que fue Juan Osorio el responsable de destapar ante el público el "rumor" de que era el amante de Niurka: “De repente había una problemática entre Niurka Marcos y Juan Osorio… la otra parte es que había muchas cámaras y salió, él, y empezó a decir todo lo que estaba pasando y así fue como dijo ‘Niurka tiene un amante y es Bobby Larios el amante’", señaló.

El actor recordó también una ocasión cuando Osorio le cortó el cabello mientras él estaba sentado, sin razón alguna. “Juan Osorio me cortó el cabello una vez, yo estaba sentado. No sabía si responder, si irme a los golpes o qué. Fue una gandallez, al ver a toda la gente, me sentí tan humillado por él”, concluyó.

Fue en 2003 cuando Bobby Larios inició una relación con Marcos, a quien conoció en las grabaciones de la telenovela "Velo de Novia", la cual fue producida por Osorio, ex pareja de la cubana.

Niurka y Bobby se separan en 2006

En mayo de 2006, Niurka y Bobby finalmente se separaron y tuvieron que pasar muchos años antes de que el actor de 51 años volviera a emitir declaraciones acerca de esa etapa de su vida. La entrevista completa con Larios se podrá ver ese sábado por televisión abierta.

Actualmente, Larios vive en Miami y es residente permanente de los Estados Unidos. Esta casado con Evelyn Umpierrez, con quien participó en el reality “Inseparables Amor al Límite”, show de Univisión y Televisa que marca su regreso a la televisora de manera indirecta.