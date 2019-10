'Me encanta venir a México': Paris Hilton

Ciudad de México.- A casi un año de su visita a México, Paris Hilton regresó al País y manifestó su beneplácito por el cariño de sus fans.

La socialité, DJ, empresaria y cantante arribó de Los Angeles este martes por la tarde a la terminal 2 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, y para ella todo fue felicidad.

"Estoy fascinada con el recibimiento de mis fans, ellos son mi razón de ser, por ellos me dedico a lo que me dedico y me encanta venir a México. Amo México", dijo a su llegada.

La heredera de la familia Hilton y conocida por sus reality shows y su faceta como empresaria vino a la Ciudad para promover su nueva fragancia, Electrify.

Alrededor de 50 admiradores de la famosa se arremolinaron alrededor de ella para pedirle una selfie o autógrafos, y casi todos lo consiguieron.

De 38 años y fanática de la moda, Paris estuvo unos 20 minutos conviviendo con sus seguidores y atendió a los medios de comunicación; adelantó que prepara nuevas canciones y que lanzará un nuevo libro el próximo año.