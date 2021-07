'Me equivoqué': Spike Lee

Cortesía

Ciudad de México-- El presidente del jurado del Festival de Cannes anunció antes de tiempo a la cinta ganadora de la Palma de Oro.

Este sábado, durante la ceremonia de clausura del certamen, Lee se confundió con una pregunta que le hizo la presentadora Toria Dillier y nombró a Titane como triunfadora del premio máximo, antes de anunciar las otras categorías.

Más tarde, estuvo por anunciar de nuevo a la ganadora antes de tiempo, aunque las actrices actriz Mélanie Laurent y Maggie Gyllenhaal lo detuvieron.

Finalmente, Lee invitó a Sharon Stone a entregar el premio.

"Me equivoqué. Soy un gran aficionado de los deportes. Soy como el tipo al final del juego que falla en un tiro libre. No me disculpo. El equipo de Titane dijo: 'olvídalo, Spike', y eso significa mucho para mí", afirmó Lee en una conferencia de prensa, según Deadline.

Titane, de Julia Ducournau, es la segunda película dirigida por una mujer que recibe la Palma de Oro. La primera fue El Piano (1993), de Jane Campion.