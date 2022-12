'Me gusta Hitler', dice Kanye West

El rapero estadounidense Ye, antes conocido como Kanye West, declaró que "ama a los nazis" y que le gusta Adolf Hitler. Así lo dijo este jueves durante el programa de entrevistas 'InfoWars', de Alex Jones, propulsor de teorías de la conspiración y difusor mediático de ideas de extrema derecha.

Durante la conversación, Jones comentó la ola de indignación contra Ye, provocada por anteriores declaraciones que han sido tachadas de antisemitas, y dijo que el rapero no es Hitler o un nazi, por lo que no "merece ser llamado así y demonizado". Sin embargo, tras esas palabras, West declaró: "Vale, veo cosas buenas en Hitler también".

"De ese tipo que inventó las autopistas e inventó el mismo micrófono que yo utilizo como músico, ahora no puedes decir en voz alta que haya hecho algo bueno. Yo he terminado con eso. He terminado con las clasificaciones", afirmó, y añadió que "todos los seres humanos pueden mostrar algo de valor que aportaron, especialmente Hitler".

Un poco más tarde, cuando Jones afirmó que no le gustan los nazis y el programa estaba ya por entrar en una pausa publicitaria, Ye dijo por el micrófono: "Me gusta Hitler". "No me gusta la palabra 'mal' junto a 'nazis'. Amo a los judíos, pero también amo a los nazis", señaló posteriormente.

El mismo día en que el músico hizo estas declaraciones, se dio a conocer que Parler, una red social popular entre los círculos conservadores estadounidenses que él pretendía adquirir, anunció que la transacción había sido cancelada. "Esta decisión se tomó en interés de ambas partes a mediados de noviembre. Parler seguirá buscando oportunidades para el crecimiento y la evolución de la plataforma para nuestra dinámica comunidad", dijo la empresa matriz en un comunicado enviado a Axios.