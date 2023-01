Me gustaría recuperar a mi padre y hermano: Enrique

Agencia Reforma

Londres.- El Príncipe Enrique dijo que su problemática relación con la familia real "nunca tuvo que ser así" y que quiere "recuperar" a su padre, el Rey Carlos III, y a su hermano Guillermo, en un fragmento de una entrevista con la cadena ITV.

"No han mostrado absolutamente ninguna voluntad de reconciliación", dijo. "Me gustaría recuperar a mi padre; me gustaría recuperar a mi hermano".

Enrique y su esposa Meghan Markle, conocidos oficialmente como los Duques de Sussex, renunciaron a sus funciones reales en marzo de 2020, diciendo que querían forjar nuevas vidas en Estados Unidos lejos del acoso de los medios.

Desde entonces han criticado cómo se les trataba cuando eran miembros de la Familia Real, incluida una acusación de Enrique de que su hermano Guillermo, Príncipe de Gales, le gritó durante una discusión sobre su futuro.

En una entrevista con CBS News en Estados Unidos, Enrique dijo que el Palacio de Buckingham se negó a apoyarlo públicamente a él y a su esposa, mientras que al mismo tiempo la institución estaba emitiendo informes en su contra.

"Cuando nos han dicho durante los últimos seis años, 'no podemos emitir una declaración para protegerte', pero lo haces por otros miembros de la Familia, llega un momento en que el silencio es una traición", aseveró el Príncipe Enrique.

Las entrevistas con el Duque de Sussex forman parte de la promoción de su autobiografía titulada "Spare", la cual verá la luz el próximo 10 de enero.