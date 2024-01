Me interesa ser un buen ejemplo: Peso Pluma

Agencia Reforma

Ciudad de México.- A mucha gente le habrá sorprendido el impacto global que Peso Pluma generó en 2023, de ser un desconocido a irrumpir en charts, redes y plataformas, hasta sentirse comprometido acerca de la imagen que proyecta entre su audiencia.

"No sé si soy un ejemplo a seguir, pero soy consciente de que tengo una responsabilidad en mis hombros y me interesa mucho ser un buen ejemplo, sobre todo, para los niños, que muchas veces quieren hacer lo que yo hago.

"Lo tomo muy en cuenta al momento de tomar decisiones importantes que sé que pueden afectar e influir en más personas", asegura Hassan Emilio Kabande Laija, su nombre real, por escrito en entrevista exclusiva.

Coautor e intérprete de tres de los éxitos más reproducidos en el mundo durante el 2023, "Ella Baila Sola", "La Bebé (Remix)" y "PRC", el jalisciense, de 24 años, aspira a ganar el Grammy, este 4 de febrero, por Génesis como Mejor Álbum de Música Mexicana.

Pese a ser una de las estrellas más rutilantes en el universo digital, no está exento de controversia por abanderar los corridos tumbados. Él se desmarca de las etiquetas y las críticas por sus líricas directas sobre violencia, sociedad y relaciones de pareja.

"No defino mi música como corridos tumbados. Hay muchos exponentes que sí lo hacen y sólo ellos pueden expresar si son una filosofía u otra cosa. En mi caso es música mexicana. Eso incluye corridos y lo que más me representa, y quiero que la gente sepa que México tiene mucho que dar y muchos artistas buenos que podemos llevar nuestra cultura a muchos países que antes tal vez ni imaginábamos.

"Cada quien puede tener sus opiniones y son válidas. Yo estoy concentrado en mi camino e intento no voltear hacia los lados, tengo la mirada fija en mis metas. Nací para la música. (En el futuro) Me veo siempre como ahora: viviendo feliz, tranquilo, haciendo lo que me gusta... Me veo más como empresario en la industria de la música, pero también desarrollándome en otras áreas; desarrollando talentos, creando. No sé qué estaré haciendo en 10 años, pero no creo que vaya a dejar la música jamás".

"Ella Baila Sola", que grabó con Eslabón Armado, ha sido su canción más exitosa: supera los mil millones de reproducciones (un billón en el mercado angloparlante) y estrellas como Alicia Keys, Damon Albarn y Måneskin han realizado versiones propias.

"Quiero seguir creciendo como empresario dentro de la industria, firmando talento, pero también seguir desarrollando a los artistas de mi disquera, Double P Records. Ya en este año exploré géneros como reguetón, en el que, afortunadamente, me ha ido muy bien, así que estoy abierto a seguir explorando otros más y divertirme haciendo música que mis fans disfruten. También quiero colaborar con marcas que me gustan, sacar mi línea de ropa... tengo muchas ideas que van a poder disfrutar pronto", adelanta.

'EXTRAÑO LA COMIDA'

Amante de las pizzas y los Takis, residente en Los Ángeles por motivos laborales, no se duerme en los laureles: acaba de estrenar "Rompe la Dompe", sencillo con Junior H y Óscar Maydon. Sigue imponiendo moda entre sus seguidores, agotando entradas para sus conciertos en México y Estados Unidos.

La figura del estilo bélico rememora la noche de su debut en el Foro Sol, en noviembre pasado, donde reunió a 65 mil personas. Apenas unos meses atrás trataba de llenar bares y restaurantes en su natal Jalisco.

"Me acuerdo muy bien cuando di uno de mis primeros conciertos en Guadalajara y fueron mis primos, mi familia, y ahí vieron que iba en serio.

"Después me acompañaron a mis shows en Estados Unidos, y eso, como persona, tiene mucha importancia y lo veo con mucho cariño. Como artista, es el comienzo de mi carrera, así que espero seguir haciendo shows aún más grandes y en muchos más países", dice el cantautor.

Novio de la rapera Nicki Nicole, blanco de admiración o de burlas por su estilo de vestir y su forma de cantar, presuntamente amenazado por el crimen organizado hasta el punto de cancelar shows en el País, pasa de largo sobre estos temas y platica sobre cuando vivía en Guadalajara, donde tiene dos residencias.

"Extraño la comida más que otra cosa, los mariscos, la comida mexicana típica, los tacos... La convivencia con mi familia sigue siendo igual, me tratan como siempre pero sé que están orgullosos.

"Tengo los mismos amigos de la escuela y muchas veces me acompañan a los viajes, fueron conmigo a los shows de México y Latinoamérica", comenta quien ha colaborado con colegas como Marshmello, Becky G y Natanael Cano.

Él mismo habla, con satisfacción, de lo bien que se refieren a él sus cuates.

"Muchos me dicen que soy un buen amigo y que tengo un buen corazón, pero tendrían que preguntarle a alguien más que me conozca".