Me robaron: Adame da su versión de la pelea

Ciudad de México.- Derivado de un problema vehicular, el actor Alfredo Adame protagonizó la tarde de este martes un enfrentamiento con una pareja en vía pública, el cual, aseguró, resultó también en un robo.

En declaraciones para el programa Chismorreo, de Multimedios Televisión, el también presentador de TV dio su versión de los hechos que lo llevaron a ser viral en redes sociales gracias a un par de videos que le tomaron durante el altercado, en los que se le ve agrediendo a una mujer y siendo agredido por el hombre que la acompañaba.

Debido a problemas técnicos, la voz de la celebridad no se lograba distinguir con claridad, por lo que hubo partes de su narrativa que no se comprendieron del todo, como cuál fue su razón para perseguir al sujeto y, al alcanzarlo, romperle uno de los espejos retrovisores de la camioneta que conducía.

"Lo alcanzo, bajo el vidrio y le digo: 'Óyeme estúpido, ¿qué te pasa?'. Y entonces agarra y me vuelve a hacer señas obscenas, y todo ese rollo", comentó.

"Se para en el tráfico, llego, me bajo y le llego; rodeo su camioneta y me voy del lado del volante. Y entonces, cuando me voy pasando del lado derecho, llego con él y entonces me cierra el vidrio. Y le digo: '¡Bájate cabezón, bájate', y no se quería bajar".

Más adelante en el enfrentamiento, Adame contó que vio a su agresor metiéndose en su coche para robarle el celular.

"Volteo a mi coche y el cuate este tenía ya medio cuerpo metido adentro de mi coche. Entonces, a la mujer la hago a un lado, voy a mi coche y veo que sí agarró el celular. Entonces me le dejo ir, éste le da el celular a aquella, me le dejo ir a éste otra vez, y la mujer se deja venir con una patada", agregó.

"(Mi reacción fue) Tirar un golpe, ni le pegué ni nada; nada más desvié sus golpes, y ya traía el celular. Y luego pues me voy al cuate, me le dejo ir al cuate y le da el celular a la chava. (...) Entonces le dije: 'Dame el celular', y ella: 'No te doy nada', y entonces la trato de abrazar para quitarle el celular".

Y, tal como se ve en una de las grabaciones, Adame explicó que lo que ocurrió después fue que la mujer lanzó su celular al piso, y al intentar recuperarlo, el artista le llegó por la espalda para alcanzar el dispositivo antes que ella.

Sin embargo, la implicada logró hacerse a un lado antes, dejando al famoso encorvado al momento en que el hombre se le acerca, lo agarra por el cuello y lo tira al piso.

El también político explicó en otra entrevista para Venga la Alegría, desde el patio de su casa, que el posible objetivo de la pareja al enfrentarse con él era robarle algunas de sus pertenencias además del teléfono.

"Yo decía: '¿Por qué se me deja venir al cuello?'. Pues hasta después, ya cuando me arranqué y todo el rollo, me encontré tirado un dijecito que yo traía en una piedra roja, y ya cuando llegué aquí dije: '¡Chin!'

"Yo recogí el dije y pues claro, (me dije): '¿Por qué se me fue aquí? ¡Pues a robarme la cadena!'. Me robaron la cadena y ya me habían robado el celular; lo que pasa es que un cuate me dijo: '¡Adame, te están robando el celular!', volteo al coche y el güey estaba con medio cuerpo adentro".

Cientos de internautas lo criticaron en redes al compartirse los videos por lo violento de su actuar y por no hacer amago de sus conocimientos de artes marciales al momento de la pelea.

Entre sus detractores también se encontró el cazafantasmas Carlos Trejo, con quien ha tenido rencillas desde hace años, por las cuales incluso buscaron organizar un enfrentamiento físico oficial que nunca llegó a realizarse.

"Bravo, cobarde de porquería, jajajajaja, te dejaron como una rata, jajajaj, tirado en la calle, jajajaja", escribió en Twitter al compartir una de las grabaciones virales.