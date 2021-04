'Me sentí sola': Frida Sofía cuenta detalles de su aborto

Agencias

Ciudad de México.- Hace unos días te contamos que Frida Sofía, hija Alejandra Guzmán, tuvo una profunda plática con Gustavo Adolfo Infante.

Durante la charla contó pasajes importantes de su vida, desde la mala relación con su madre hasta sus turbulentos romances.

En entrevista exclusiva para Imagen Televisión, la joven relató su embarazo y lo sola que se sintió cuando tuvo que abortar.

"Mi mamá quería nietos y yo no me embaracé sin querer, si no hubiera salido embarazada desde los quince. Cuando me di cuenta era Año Nuevo. Inmediatamente le marqué a Christian para contarle y según regresaría a verme, porque estaba en Los Cabos, pero no, él prefirió estar con viejas brindando con champaña. Yo no sabía qué hacer. ¿A quién chingados le marco?", se preguntó en aquel momento.

"1.3 millones de seguidores en Instagram y cero amigos, que triste. Tenía 6 semanas de embarazo cuando tomé la decisión de tomarme la pastilla".

Horas después del aborto Frida Sofía se percató que su mamá se encontraba en Nueva York celebrando su cumpleaños y fue como un balde de agua fría.

Durante la plática también se tocó el tema de los amoríos de sus exnovios con su mamá.

"Se le vio a Cristian Estrada varias veces saliendo del mismo hotel, el chofer de mi mamá lo recogía y lo llevaba con ella".

Estos hechos han sido desmentidos en varias ocasiones por la cantante, quien asegura que la gente solo malinterpreta cosas.