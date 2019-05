Me siento violada y enojada: Azalea

Ciudad de México.- Luego de que Iggy Azalea decidiera cerrar su cuenta de Twitter tras la filtración en redes sociales de fotos de ella en topless, la cantante se expresó al respecto.

"Me siento avergonzada, violada, enojada, triste y un millón de otras cosas", escribió la intérprete en un comunicado, "no sólo porque no estuve de acuerdo con esto, sino también por la vil forma en que las personas han reaccionado.

"Muchos de los comentarios que veo de los hombres en particular están llevando las cosas aún más lejos y compartiendo sus pensamientos y fantasías con respecto a mi cuerpo. Me molestó. Las cosas malvadas que la gente dice son abrumadoras y me dan ganas de vomitar".

Antes de cerrar su cuenta, la rapera explicó que las fotografías habían sido descartadas de una sesión para la portada de la revista GQ Australia, que datan de 2016.

"Muchas mujeres de alto perfil han hecho portadas para GQ con una mano colocada estratégicamente, cubriendo sus senos. Siempre sentí que eran portadas muy hermosas, así que aproveché la oportunidad", escribió en su cuenta ahora eliminada.

Relató que se sintió cómoda durante la sesión que se llevó a cabo en un set cerrado para modelar para la reputada revista, además, sabía que la revista no imprimía ese tipo de fotografías y nunca se habían filtrado fotografías.

"No había ninguna razón para que nadie mantuviera las tomas del rodaje. Me sorprende y enoja que no se eliminaron inmediatamente después de seleccionar las imágenes finales".

Azalea señaló que tiene la intención de averiguar el origen de la fuga y presentar cargos penales.

"Es importante para mí que alguien realmente sea responsable por sus acciones y la forma en que afecta mi vida", dijo.

La estrella comentó las afectaciones que puede provocar este tipo de filtraciones y lo comparó como una bomba nuclear.

"El camino de la destrucción en tu vida personal, afectando a tus relaciones y a las personas que también son importantes".

Por el momento, la cantante mantendrá desactivas sus redes sociales, para evitar leer comentarios negativos en su contra.