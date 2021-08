Me tuve que convertir en el justiciero: Alfredo Adame

Reforma

Ciudad de México.- Alfredo Adame está ligado a polémicas y encontronazos en años recientes: lo mismo pacta una pelea a golpes con Carlos Trejo que denuncia a Laura Bozzo ante el SAT luego de enterarse que vendió un departamento embargado.

Por lo que el actor y conductor se ve a sí mismo como un justiciero, pues afirma que ha "trasquilado" a todos los que buscan aprovecharse de su fama.

"Lo único que han hecho es fortalecer mi fortaleza. Justo ya era y me tuve que convertir en el justiciero. Siempre fui un hombre decente, educado, trabajador, con valores, principios y escrúpulos, no me metía con nadie, pero quieren meterse conmigo", afirmó Adame en entrevista.

"(Estoy en polémica) Por gente que quiere mis reflectores. Yo no me meto con la gente, la gente es la que tiene la maldita costumbre de meterse conmigo, insultarme, ofenderme, quererme usar para cosas propias, sus cinco minutos de fama y les sale el tiro por la culata".

Si bien se describe como un caballero, el ex presentador del matutino Hoy no se guarda insultos para sus ex Susana Quintana y Diana Golden, ni para Carlos Trejo, Rey Grupero, la fallecida productora Magda Rodríguez y Bozzo.

El actor de Retrato de Familia nunca pensó alegrarse de desgracias ajenas, pero cree que la conductora peruana, con nacionalidad mexicana, merece la prisión.

"Si ella hubiera sido una persona educada y decente, aunque yo hubiera tenido un conflicto, no lo hubiera hecho, pero siendo la rufiana que es, la delincuente que es y el tipo de persona, me dio mucho gusto.

"Le publiqué las llamadas donde dice que se quiere ir porque México es un puto País de mierda. Me siento orgulloso de haberla sacado así de la televisión y hacer que pague por lo que hizo", afirmó.

Las ofensas le han salido rentables, después de volverse viral por mentarle la madre a un automovilista en su campaña política en Tlalpan, no paran de llegarle mensajes.

"Me hablan y me piden que les miente la madre para hacerlos felices. Yo lo que la gente pida. Es un fenómeno social muy extraño, pero sucedió".

Adame afirma que las elecciones le fueron robadas, pero no dejará la política.