Meghan Markle pensó en quitarse la vida

Reforma

Ciudad de México.- La Duquesa Meghan Markle vivió lo opuesto a un cuento de hadas cuando se convirtió en parte de la familia real británica por su unión con el Príncipe Enrique, y tal fue su sentimiento de soledad que incluso llegó a pensar en atentar contra su vida.

En entrevista con Oprah Winfrey, transmitida este domingo para CBS, la ex estrella de Suits reveló que nunca logró sentirse protegida por la gente del Palacio de Buckingham, hogar de la Reina Isabel II, y que las supuestas críticas constantes hacia su persona la hicieron sentir menospreciada.

"Simplemente no quería seguir viva. Y ese era un pensamiento muy real, claro, aterrador y constante", confesó Markle.

El caso que más la dejó marcada fue la preocupación de la Familia Real por el color de la piel de su hijo, Archie, a quien nunca se le dio el título de Príncipe a pesar de ser descendiente de Enrique y sexto en la línea de sucesión al trono británico.

"Nunca me sentí tan sola. En los últimos meses de mi embarazo me dijeron que nuestro hijo no iba a recibir seguridad. Como no le iban a dar el título de Príncipe, no le daban seguridad. Pero nosotros no habíamos creado esa monstruosa maquinaria a nuestro alrededor: él necesitaba estar seguro.

"El primer miembro de la familia real de color no recibió un título. Y se dijo que fue nuestra decisión, pero no lo fue", declaró.

Adentrarse en la rutina de la familia de su esposo nunca fue sencillo para la Duquesa, ya que desde que conoció a la Reina no supo cómo tratarla debido a que desconocía por completo cualquier tipo de protocolo.

Aunque la esposa del Príncipe Enrique no puede decir que su relación con la abuela de su marido fuera mala, sino lo contrario: ella dijo que la Reina siempre la trató bien, y que se sentía muy cómoda pasando tiempo a su lado.

Meghan también desmintió los reportes de que había hecho llorar a su concuña, la Duquesa Catalina Middleton, y que más bien el hecho fue a la inversa, aunque asegura que no le guarda rencor alguno por lo sucedido.

"Se disculpó, me trajo flores y se responsabilizó por ello", comentó, para añadir que decidió sacar el hecho a relucir para dejar en claro que todos en el Palacio de Buckingham, hogar de la soberana, sabían de lo ocurrido y nadie se atrevió a defenderla.