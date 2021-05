Mejor cuéntame una de Pinocho: Stephanie Salas

Tomada de internet

Ciudad de México- Después de la entrega del cuarto capítulo de la serie biográfica de Luis Miguel, las polémicas que rodean a las vivencias del cantante no se hacen esperar en redes. Tan pronto debutó el nuevo episodio, las reacciones por parte de Stephanie Salas, expareja del Sol de México aparecieron en redes sociales para cuestionar su paternidad.

“Mejor cuéntame una de Pinocho”, escribió la actriz en Instagram. Y aunque no fue un mensaje elaborado, para sus seguidores sí tuvo mucho significado, tomaron la publicación como una indirecta. “Se acaba un episodio y todos al perfil de Stephanie. A mí también me pareció como de Pinocho, pero rescato toda la importancia que tiene su hija. Igual ustedes son unas reinas y fin”, escribió una de las seguidores de Salas en la red social.

En Instagram, los usuarios reconocieron que una versión de los hechos muy importante respecto a la relación padre e hija e Luis Miguel y su hija Michelle Salas, es la de su madre, por ello pidieron que esta precisara si lo relatado en la producción de Netflix era cierta o no. “¿Pinocho porque era el cuento o puro cuento con el Pinocho? ¡Ojalá así haya sido con Michelle!”, expresó otra fanática.

Hubo otros usuarios mucho más tajante que simplemente señalaron a la adaptación como una versión exagerada de la vida del intérprete. “No creo nada, lo de este capítulo. No creo que Stephanie le haya dejado a Luis Miguel la nena un fin de semana. Me parece que nos están verseando”, se puede leer otra reacción al cuarto capítulo.

Este episodio de la segunda temporada de Luis Miguel: La serie, se retrata el momento en que Michelle Salas se mudó a vivir con su papá; sin embargo el suceso ocurrió en la vida real de una forma muy distinta a lo que se ve en el serial de Netflix.

Y es que la línea argumental del proyecto y sus escenas con saltos en el tiempo han propiciado que se omitan o se diluyan en la trama ciertos aspectos en la vida personal de Luis Miguel y sus allegados, siendo el caso de su relación con Michelle uno de los aspectos modificados.

Como ya se sabe, Aracely Arámbula tuvo ciertas reticencias en otorgar el derecho de uso de su nombre o cualquier alusión a su persona en la serie, por lo que esta negativa habría propiciado que los hechos mostrados en la trama no correspondan a la realidad.

Y aunque la serie dejó fuera a “la Chule” de la historia, para el punto en que Luis Miguel recibe a su hija en casa para vivir con él, el astro ya había formado una familia con Arámbula e incluso ya tenían a Miguelito, el primer hijo que procrearon.

Fue así que la actual modelo e influencer en realidad “no se mudó con su papá”, sino que lo hizo con toda la familia, reconectado con Luis Miguel como padre e hija. Esta versión de la historia del cantante ha hecho que los fanáticos se muestren renuente futuras entregas de esta temporada, pues las modificaciones sí son muy notorias para los que han seguido la trayectoria de Luis Miguel.

Y es que el intérprete de Ahora te puedes marchar dejó de ver y buscar a su hija cuando ésta tenía apenas seis años, dejándola en custodia de Stephanie Salas, a quien en numerosas ocasiones el público se ha referido a ella con admiración por haber sacado adelante a su hija como madre soltera.

Más tarde, cuando Michelle tuvo 16 años, en 2005, por fin reveló lo que se había rumorado por años y confirmó que en efecto es hija del “Sol”. Así lo dijo para la revista Quien, donde apareció en la portada: “Ya no quiero que me compadezcan por ser la hija no reconocida de Luis Miguel cuando él sabe que existo”, expresó en la revista que usó para la tapa de su publicación “Soy hija de Luis Miguel, no se traumen”.