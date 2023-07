Memo Villegas y Adrián Uribe: de malandros a bienhechores

CDMX.- La mayor parte de sus vidas, Chuma (Memo Villegas) y Checo (Adrián Uribe) se dedicaron a la vagancia, a la desobediencia y a la delincuencia.

Sin embargo, tras experimentar una "señal divina", deciden enmendarse y ser seres de bien en el filme Divina Señal, dirigido por Pedro Pablo "Pitipol" Ybarra, que estrena este viernes en Prime Video.

"Hacemos cosas bonitas porque primero hicimos cosas terribles, de cobradores, de golpear gente, de estar al servicio del mafiosín de la ciudad y nos pasa algo y 'queremos cambiar'", explicó Villegas (Harina).

"Nos sucede la 'Divina Señal' y es cuando pensamos que tenemos que cambiar de historia, nos tenemos que 'recomponer'", añadió Uribe (Infelices para Siempre).

"Sí, dejamos se ser malandros para convertirnos en benefactores", puntualizó Villegas.

Ana Serradilla, Jorge Perrugorría y Giovanna Romo figuran en el elenco de la historia escrita por Emilio Portes y que está basada en el filme israelí Maktub.

De ser dos malhechores que aterrorizaban a sus deudores e incluso a sus acreedores, Chuma y Checo comienzan a establecer métodos de ayuda con gente a su alrededor.

Arrepentidos, van de las pistolas y la ropa súper elegante a enfundarse en un hábito de monja y cargar con el rosario, literalmente.

"Teníamos la duda de si nos gustábamos, cuando nos vestimos de monjas. Tenía el pendientito, de si no estaba pasada, excesivamente fársica o de chiste que no diera, y cuando vi la película sí creo que es uno de los picos de la peli", señaló Villegas.

"Le teníamos miedito, incluso en un programa de televisión hice unas monjas y no sabía si la gente iba a asociarlos, pero luego entendí que esta comedia de acción es diferente y confío en que será un momento que disfruta la gente", afirmó Uribe.

Para sus financiar sus proyectos bondadosos, Checo y Chuma tomarán mucho del dinero que les quedó de la pandilla donde laboraban, para repartirlo.

Así desencadenarán una serie de acontecimientos que los transformará por completo, y los pondrá a prueba entre sí.

Su amistad se cuestionará cuando Chuma reconozca que está enamorado de Elisa (Serradilla), quien es el antiguo amor de Checo.

Los dos histriones, de larga trayectoria en la comedia, se congratularon por haber conseguido hacer funcionar a sus personajes, en complicidad.

"Nos intrigaba saber si su comedia se acomodaba a la mía, o si no se acomodaba", señaló Villegas.

"Hubo un chiste que nos cayó bien, porque él lo modificó, y me preguntó qué había pensado, y dije: 'quedó muy bien, pero la próxima, no me quedo callado", respondió Uribe, bromeando.

¿Nuevo 'bromance'?

Luego de haber trabajado con Ariel Miramontes, Eugenio Derbez, Omar Chaparro y Adal Ramones, Adrián Uribe tiene en marcha otro "bromance" en Divina Señal, con Memo Villegas.

"¿Estás hablando de si ya cambié a Omar Chaparro, o a Adal Ramones..? Definitivamente me quedo con Memo Villegas porque sí, es muy bueno para mí trabajar con gente que no conocía, es primera vez que trabajo con él. No había trabajado con él, hicimos una gran mancuerna", aseguró Uribe.

Villegas también reconoció que hubo química total.

"Estaba nervioso y expectante, por la carrera de Adrián. Y lo veía en la tele, como casi nunca sale en la tele. Creo que yo no había decidido ser actor y él ya salía en la tele", contó.

"Sí nos cuestionamos, al menos yo, lo de cómo nos íbamos a llevar, y nos caímos chido".