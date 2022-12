Mentían para proteger a mi hermano: Príncipe Enrique

CDMX.- El Príncipe Enrique insinuó que la Casa Real británica estaba dispuesta a mentir para proteger a su hermano mayor, el Príncipe Guillermo, en un nuevo tráiler, publicado este lunes, de los episodios restantes de una serie documental de Netflix sobre él y su esposa Meghan Markle.

Los tres primeros episodios del controvertido documental, que se emitieron la semana pasada, se centraron principalmente en el trato que recibió la pareja por parte de la prensa sensacionalista británica y cómo eso había afectado a su relación.

La familia real se había preparado para nuevas críticas luego de que la pareja lanzó mordaces ataques contra algunos de sus miembros, en una entrevista del año pasado con la presentadora de televisión Oprah Winfrey, entre ellos el Rey Carlos III y el Príncipe Guillermo.

En el último tráiler, compartido por Netflix antes del estreno de los tres episodios restantes, Enrique se refiere a la práctica "institucional de hacer luz de gas".

"Estaban felices de mentir para proteger a mi hermano, nunca estuvieron dispuestos a decir la verdad para protegernos", dice Enrique.

"No me echaban a los lobos, me daban de comer a los lobos", dice Meghan.

El Palacio de Buckingham ha dicho que no emitirá comentarios sobre la serie. Netflix dijo que los miembros de la familia real se habían negado a hacer comentarios dentro de la serie, pero una fuente real dijo que ni el Palacio ni los representantes del Príncipe Guillermo u otros miembros de la realeza habían sido contactados.

Por las revelaciones de los tres primeros capítulos de la serie, donde representan a la Monarquía británica y la unión de estados de la Commonwealth como instituciones anticuadas e imperialistas, la prensa conservadora acusó a Enrique y Meghan de hipocresía, de faltar a la verdad y de irrespeto a la institución monárquica tres meses después de la muerte de Isabel II y el ascenso de Carlos III al trono.

Este jueves se estrenarán los tres capítulos restantes del documental 'Harry y Meghan' en Netflix.