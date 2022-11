Metallica anuncia conciertos en México... hasta 2024

CDMX.- El grupo de trash metal, Metallica, anunció una serie de conciertos que ofrecerá en la Ciudad de México en 2024 como parte de su gira "M72 WORLD TOUR".

Este lunes se confirmó el regreso de Metallica al Foro Sol, donde la agrupación estadounidense estará invitando a otras bandas como Greta Van Fleet y Five Finger Death Punch.

De acuerdo con información de Ocesa, el grupo conocido por temas como "Nothing Else Matters" y "Master of Puppets" presentará cuatro conciertos, divididos en dos fines de semana y con invitados especiales en cada presentación.

Metallica estará en suelo mexicano los días 20, 22, 27 y 29 de septiembre de 2024 en el Foro Sol; sin embargo, la venta de boletos en formato abonos de dos días para estos conciertos iniciarán el próximo 1 de diciembre mediante el servicio de Ticketmaster.

Cabe resaltar que los invitados serán distribuidos en cada uno de los fines de semana y cada día, Metallica presentará un setlist distinto.

Si bien, la noticia del regreso de Metallica a la Ciudad de México emocionó a los fans, la banda estadounidense se colocó en las tendencias de redes sociales debido a que la gira llegará hasta el 2024.