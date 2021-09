Pocas son los artistas que tienen la satisfacción de poderse mostrar tal y cómo son en realidad, porque de una u otra forma lo que hacen es complacer las exigencias o seguir el camino que les marca la industria para mantenerse en las tendencias.

Sin embargo, esta jovencita de 17 años ha logrado colocarse en el gusto de la gente marcando sus propias tendencias y a través de propuestas genuinas que no se dejan llevar por las modas, Ángela Aguilar ha logrado ocupar un espacio en la escena musical a fuerza de talento auténtico.

A corazón abierto

“La verdad es que nunca he podido expresarme de una forma tan genuina con mis canciones y yo creo que este disco justo es eso. Este disco es Ángela. No sé cómo explicarlo, pero siento que el disco es mi personalidad. Tiene de todo, tiene canciones tristes, felices, de amor, de desamor, tiene canciones que bailas, sueñas. Osea tiene de todo y creo que es un disco muy completo y estoy sumamente orgullosa de él”.

A flor de piel

“Mexicana Enamorada” incluye además “La Malagueña”, un tema clásico que desnuda la capacidad vocal de la más pequeña de la Dinastía Aguilar. Además este tema cuenta con arreglos musicales que hacen de esta versión una pieza única, tal y como ocurrió con sus versiones de “La Llorona” y “La Chancla” en anteriores propuestas.

Incluye canciones de reconocidos compositores como Joss Favela, Ana Bárbara, Edgar Barrera y hasta Jesse & Joy, que por cierto grabaron a dueto con la interprete.

“Es un sueño hecho realidad. Este disco tiene todo lo que más me gusta en esta vida que es mariachi, pop, R&B y me gustan las letras genuinas. Me gusta poder cantar de cosas honestas y de cosas que podemos identificar todos y podamos conectar con ese sentimiento. Tuve la oportunidad de escribir varias canciones, pero quedaron dos para este disco y son mis primeras composiciones que van a escuchar. Entonces para mi es algo que me trae muy nerviosa”, señaló la menor de los Aguilar.

Nueva generación

En la actualidad, la música mexicana está dando un giro con exponentes de una nueva generación y tú formas parte de ella, pero hay pocas mujeres con una propuesta como la tuya, ¿crees que eso es positivo para ti y negativo para el género?

Yo no soy como muy individualista en el sentido de que a mi lo que más me importa y siempre me ha importado, y lo puedes ver en entrevista de cuando tengo 7 u 8 años, que para mí lo más importantes es que la música mexicana no deje de sonar en el mundo, entonces si hay más personas cantando este maravilloso género, si hay más mujeres, pues mejor, porque a ellas les vaya bien no significa que a mí no me vaya a ir bien. Juntas podemos crecer este movimiento y llenar al mundo de música bonita, de música buena.