Mexicano hasta el tope

Cortesía

Chihuahua, Chih.- Alberto Romero es un cantante chihuahuense, cuenta con una amplia trayectoria que lo respalda y, debido a su perseverancia, ha logrado consolidarse con su voz versátil y privilegiada dentro del género ranchero. Ha tenido la oportunidad de pisar diversos escenarios dando a conocer el gran talento que posee, dejando claro que su gran afición es cantar y elevar el nombre de Chihuahua.

En entrevista para El Diario, el cantante de música vernácula contó que no ha sido nada sencillo el dar a conocer su propuesta musical, pero a pesar de la adversidad continua a paso firme.

“Gracias a Dios, poco a poco hemos estado llegando a más lugares dentro de la República Mexicana, y cada vez más gente se une al proyecto de Alberto Romero. Si bien ha sido un camino de muchas satisfacciones, pues también hemos recibido “no” y lejos de desanimarnos, pues, nos ayuda a seguir tocando puertas y continuar trabajando como hasta hoy, ya en estos 10 años de carrera”, dijo.

En el marco de este mes patrio, el próximo jueves 14 de septiembre ofrecerá un concierto dentro en el evento denominado ‘Huapango’ que se celebrará en la Quinta Laguette.

“Se trata de un evento que tiene como objetivo rendir homenaje nuestra cultura, nuestra comida y música. Por un lado, el Chef y sommelier Alejandro Rodarte estará en el área gastronómica con la elaboración de los chiles en nogada, agregando el sabor de vinos cien mexicanos. Allí estaré presentando mi show musical con mi mariachi, haciendo un recorrido por varios de los temas más emblemáticos y característicos de nuestra música tradicional mexicana”, expresó emocionado.

SU GRAN PASIÓN: CANTAR

Gracias su experiencia, Alberto se ha presentado en diversos foros, y aunque no ha sido un camino fácil, está convencido de que seguirá luchando porque la música vernácula siga vigente. Refirió que, por ningún motivo, piensa abandonar el género ranchero, de lo contrario quiere ser quien promueva esta música tan mexicana y hacerles ver a todas las generaciones que es un género que llegó para quedarse.

“Creo que uno de los retos más difíciles es continuar dentro de la lucha por mantener este género, y que no solo se escuche en este mes, sino también todo el año, y continuaré para que este género musical continúe por generaciones”, aseveró.

A PASO FIRME

El cantante chihuahuense se encuentra realizando una gira por varios estados de la República Mexicana, recibiendo una respuesta muy favorable por parte del público.

“Gracias a Dios, me alegra mucho llegar a una ciudad donde nadie te conoce, y ver cómo la gente se da el tiempo de ir a sentarse para escucharte, y al final del show, pedirte una foto, es una satisfacción muy grande saber que los pasos que has dado, no han sido en vano”, indicó.

LO QUE VIENE

“Continuo con la gira hasta finalizar el año, aún tengo presentaciones en Ciudad Delicias, Durango, Gómez Palacios, Mochis, Culiacán, entre otros lugares. Además, tengo muchos proyectos, uno muy importante para el año que entra y primero Dios estaré dándoles más detalles, ya que este concretado”, puntualizó.