Mexicanos a la conquista del Grammy

Ciudad de México.- La dupla formada por Rodrigo y Gabriela y el cantante Joss Favela son los únicos mexicanos que aspiran a ganar un Grammy en 2020, de cara a la Entrega 62 de los Premios, que tendrá lugar el 26 de enero en Los Ángeles.

Tanto ellos como iLe y Luis Fonsi, también postulados en otros apartados, compartieron sus opiniones acerca de las nominaciones a la música grabada y promovida en Estados Unidos, y que esta vez tiene en Lizzo, Billie Eilish y Lil Nas X a sus principales contendientes.

"Esto refleja cómo ha sido nuestra trayectoria, cómo hemos crecido fuera de México y que ya nos conocen allá (EU). Es nuestra primera nominación al Grammy y no cabemos de alegría. Para el ego es súper bonito, pero no hay que perder de vista que tenemos que ser constantes.

"La música cura, la música mejora, la música nos llena el espíritu y el alma, y creemos que vamos hacia adelante... y esto es una gran motivación. Esperamos festejar en México porque hace cinco años que no vamos a tocar, estaremos en el próximo Pa'l Norte y el Vive Latino", comentó, desde Kansas City, Rodrigo Sánchez, de la mancuerna que hace historia al competir en una categoría no latina, Mejor Álbum Instrumental Contemporáneo, con el disco Mettavolution.

Favela, oriundo de Sinaloa, figura en el rubro Mejor Álbum Regional Mexicano (Incluyendo Tejano), por el disco Caminando, junto a Intocable, La Energía Norteña, Mariachi Divas de Cindy Shea y Mariachi Los Camperos.

"Una postulación como esta no solamente depende del artista, sino de un equipo que trabaja para lograr muchos objetivos. Son las personas que están detrás de mí, los que no figuran en entrevista.

"Yo estoy encantado con las nominaciones. A Intocable lo conozco muy bien, en el disco de Intocable estuve con ellos en gran parte del proceso, me tocó escribir seis canciones en ese disco, y yo, feliz de ver mi nombre junto a ellos", reveló Favela, en entrevista.

iLe participa en la categoría Mejor Álbum Latino de Rock, Urbano o Alternativo, junto con Bad Bunny, J Balvin, Flor de Toloache y Rosalía, mientras que Luis Fonsi hace lo propio en Mejor Álbum Latino de Pop, a la par de Alejandro Sanz, Maluma, Sebastián Yatra y Ricardo Montaner.

"Bad Bunny es un tipazo, me cae muy bien. Estoy emocionada de lo que sucedió. Yo no lo veo como competencia, sino como una celebración de la familiaridad; no los conozco a todos, pero se manifiesta una cercanía muy latina", dijo iLe desde Puerto Rico.

"Estoy celebrando con ellos. No compito, es una premiación y una categoría muy importante. Los cuatro son grandes amigos, qué bonito estar con ellos", apuntó Fonsi, en exclusiva.

Para la entrega del gramófono dorado, las grandes sorpresas fueron Lizzo y Eilish, quienes fueron consideradas en "Las Grandes Cuatro", que son Mejor Nuevo Artista, Canción, Grabación y Disco del Año. La rapera es la más nominada, en ocho rubros, seguida por Lil Nas X y Eilish, en seis cada uno.

CURIOSIDADES

Finneas, hermano de Billie Eilish, consiguió cinco nominaciones, entre ellas, Mejor Productor No Clásico.

Rosalía hizo historia al ser la primera mujer de habla hispana en ser nominada como Mejor Nuevo Artista.

Michelle Obama, Ellen DeGeneres y Dave Chappelle fueron postulados en discos hablados o de comedia.

Taron Egerton, actor que interpreta a Elton John en "Rocketman", figura en la categoría Mejor Compilación para un Soundtrack.

Beyoncé, Lady Gaga, Taylor Swift y Ed Sheeran están nominados, pero no en categorías principales.

Halsey, Sam Smith, Normani, BTS, Bruce Springsteen y Trent Reznor, quienes eran pronosticados favoritos, fueron ignorados.

Nipsey Hussle, rapero que fue matado a tiros en marzo pasado, está nominado en tres categorías.

Dolores O'Riordan, vocalista de The Cranberries y quien murió en 2018, fue postulada con el grupo en el rubro Mejor Álbum de Rock