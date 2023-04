Mezcla Stephanie Salas ritmos, ahora como DJ

Agencia Reforma

Ciudad de México.- Como mujer, Stephanie Salas no deja de soñar, y a sus 53 años vive una nueva aventura en la música: ahora es DJ Salas.

La cantante y actriz homenajea a su fallecido padre, el rockero Micky Salas, y por eso decidió cambiar su nombre en la escena musical.

"Me encanta que para ser DJ no hay edad. La música nos puede gustar a todos. Yo hoy tengo 53 años y soy DJ y me encanta, y te puedo decir que a los 7 años también ponía discos en mi casa", declaró la intérprete.

"No dejo de ser Stephanie Salas. Simplemente hoy creo que el denominarme Salas también me ayuda a entrar en nuevos horizontes musicales de lo que soy hoy".

Con una tornamesa quiere poner a bailar al público con música que le guste, éxitos que la gente quiera escuchar, incluyendo también sus propios temas y de otros cantantes.

"Honestamente, sí siento que estoy a la vanguardia porque es algo que quise hacer y no había hecho, y me hace muy feliz hoy poder traer a DJ Salas", indicó.

Toda la música nueva que viene lanzando desde años atrás como cantante puede ser encontrada ahora en las plataformas digitales con su nuevo nombre artístico.

"Ahora soy DJ Salas y todo mi catálogo musical, incluyendo el disco Soy lo que Soy, el sencillo 'Una Vez Más', el cover de 'Superman' con sus diferentes remixes y lo posterior que seguiré sacando, será bajo la denominación Salas", aclaró.

La artista estrena este sábado una nueva versión de la canción "Horizonte de las Estrellas", que Miguel Bosé grabó en 1984.

La hija de Sylvia Pasquel contó que durante la pandemia experimentó un parteaguas en su vida que la impulsó a realizar estos cambios.

"Causó un efecto en mí de indagar en lugares que no había tenido tiempo de explorar en mi persona", señaló.

Michelle Salas y Camila Valero, sus hijas, le echan porras en esta nueva faceta.

El estreno del sencillo se da a la par que la gira que realiza con la obra Papito Querido, en la que comparte créditos con su novio, Humberto Zurita.

Sin lugar a dudas, la actriz declaró que goza uno de los momentos más felices de su vida por todo lo que le pasa en los terrenos personal y profesional.

"Totalmente me siento privilegiada, bendecida, afortunada, porque yo soy una buena mujer, una mujer que ha sacado a sus hijas adelante y una mujer entera y plena, y siempre he buscado la felicidad de una pareja.

"Soy muy afortunada porque hoy tengo una pareja sensacional y amorosa que me complementa a mi lado. Puedo decir que vivo uno de los momentos más felices de mi vida".

Para la nieta de Silvia Pinal, desempeñarse en la música y en la actuación al mismo tiempo forma parte de su ADN.

"Siempre estuve rodeada de música y actuación, por eso me despunté entre esas dos facetas; con Papito Querido subo al escenario, soy actriz y estoy muy contenta en esa producción", indicó.