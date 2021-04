Mi madre no murió de Covid.-Miguel Bosé

Ciudad de México.- El cantante Miguel Bosé aseguró que su mamá, Lucía Bosé, no falleció a causa del coronavirus, como se le escucha decir en el avance de una entrevista que dio a Jordi Évole para un especial del programa Lo de Évole.

En redes sociales se difundió el teaser de la entrevista, que llegará a televisoras españolas el próximo 11 de abril, en el cual Bosé también reveló que vivió una vida llena de excesos.

"Mi madre no murió de Covid-19. Eso tiene que parar ya", se escucha al intérprete de "Bambú" indicarle al presentador en la grabación.

"He vivido años salvajes. Drogas, sexo a lo bestia. Y un buen día me desperté y dije: 'Se acabó'. Lo he dejado todo, todo, todo hace siete años. Solo".

De acuerdo con las redes el programa, la entrevista con Bosé durará dos episodios en los cuales hablará también de sus problemas con su voz, de sus relaciones pasadas y de cómo mira su vida tras cumplir 65 años.

"Miguel & Bosé. En exclusiva. Dos capítulos de Lo de Évole. El primero, el próximo domingo. El Miguel más íntimo.

"Sus adicciones, la relación con su padre, la presencia de Franco en su casa, cómo lleva cumplir 65. Una entrevista única", indicó el periodista a través de sus redes