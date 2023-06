Mi papá luchaba en silencio: hija de Bruce Willis

Ciudad de México.- Tallulah Willis compartió en una entrevista con Vogue que al inicio no sabía que su padre Bruce tenía demencia y que en algún momento pensó que había dejado de quererla. Ahora reflexiona después de tener un diagnóstico de la estrella de Pulp Fiction.

"Mi padre había tenido dos bebés con mi madrastra, Emma Heming Willis, y pensé que había perdido interés en mí. Aunque esto no podría haber estado más lejos de la verdad, mi cerebro adolescente se torturó con algunas matemáticas defectuosas: no soy lo suficientemente hermosa para mi madre, no soy lo suficientemente interesante para mi padre", dijo.

La hija de Willis comentó que mientras la estrella de Duro de Matar era sometida a análisis clínicos, ella también estaba luchando contra la dismorfia corporal.

"Mientras yo estaba envuelta en mi dismorfia corporal, alardeándola en Instagram, mi papá estaba luchando en silencio. Se estaban realizando todo tipo de pruebas cognitivas, pero aún no teníamos un diagnóstico", compartió.

Tallulah, también hija de Demi Moore, comentó que ahora se enfoca en guardar todo lo que pueda de su padre para siempre recordarlo cuando él ya no esté.

"Cada vez que voy a la casa de mi papá, tomo toneladas de fotos, de lo que veo, el estado de las cosas. Soy como una arqueóloga, buscando tesoros en cosas a las que nunca solía prestar mucha atención. Tengo todos los mensajes de voz suyos guardados en un disco duro. Encuentro que estoy tratando de documentar, de construir un registro para el día en que él no esté allí para recordarme a él y a nosotros", agregó.

Hace unos meses el actor Bruce Willis fue diagnosticado con demencia frontotemporal que no tiene cura y tampoco hay un tratamiento.