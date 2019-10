Mi papá me hacía repartir droga: Cameron Douglas

Cd. de México (23 octubre 2019).- Cameron, hijo del actor Michael Douglas, confesó que durante su infancia vivió situaciones complejas que lo acercaron a las drogas, de lo cual fue partícipe su padre, quien en algunas ocasiones le pidió que le llevara marihuana a sus amistades.

"Cuando era un niño muy pequeño, recuerdo que mi padre me hacía repartir porros de marihuana entre los invitados a sus fiestas" reveló Cameron, quien la próxima semana publicará su libro Long Way Home.

En su texto, el descendiente del protagonista de Bajos Instintos (1992) y Atracción Fatal (1987) relata cómo resultó para él crecer junto a su padre y a su abuelo, quienes fueron estrellas del cine.

"¿Cómo compites con Kirk Douglas? ¿Cómo vives a la sombra de Michael Douglas?", señaló.

En entrevista para la revista People, detalló que en su escrito también hace un repaso de su andar por el mundo de las drogas y sus malas decisiones, que lo llevaron a pasar ocho años en prisión.

"Mi padre me decía: 'Oye, lleva esto a tu tío', y yo lo hacía sin darme cuenta hasta años después de lo que realmente había hecho.

"A medida que crecía iba de un lado a otro, subía a los balcones de la mansión familiar y veía más de lo que se suponía debía ver: 'A adultos haciendo las cosas que hacen los adultos que viven vidas excesivas'", relató.

Desde la salida de Cameron de la cárcel, en 2016, ha disfrutado de un vínculo más cercano con su progenitor, quien aprecia la dedicación y el compromiso que ha demostrado para cambiar su vida.

Cameron tiene una hija de casi dos años, Lua, con su novia Viviane Thiebes; además, está trabajando para reiniciar su carrera como actor y siente una profunda gratitud porque su familia nunca se dio por vencida con él.

"Es como si esta gran tormenta hubiera pasado, saliera el sol y pudieras disfrutar tu vida de nuevo", manifestó por su parte Michael Douglas a la publicación.