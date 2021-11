'Mi Pobre Angelito' reencarna en 'Por Fin Solo En Casa'

Reforma

Ciudad de México.- Las fechas decembrinas están próximas y para despertar el espíritu navideño no hay quien no revisite alguno de los filmes clásicos de la temporada... y uno de los más queridos, Mi Pobre Angelito, regresa a la pantalla con el remake Por Fin Solo En Casa, que se estrena en Disney+ este viernes.

Basada en la popular franquicia de 1990, la divertida trama con la que Macaulay Culkin conquistó a generaciones vuelve con Archie Yates como protagonista, quien promete honrar el legado del actor siguiendo con la misma elocuencia del rol, pero intentando imprimir su propio sello, subiendo las ocurrencias de tono.

"Claro que mucha de mi inspiración la tomé de las películas originales de Mi Pobre Angelito. Religiosamente las veía cada año, todas las navidades, entonces para mí fue muy fácil relacionarme e identificarme con la historia, pero Max (personaje) es muy distinto al rol que hizo Macaulay.

"Entonces, aunque por supuesto que quería mantener detalles del clásico, como el grito, sí quería que fuera original y diferente, porque de eso se trata; es el mismo universo pero con una historia muy diferente", explicó Yates.

La nueva versión se centrará nuevamente en un pequeño, ahora de nombre Max Mercer, quien olvidado por su familia cuando parten a unas vacaciones a Japón, se quedará completamente solo en casa, lo que continúa siendo el sueño dorado de muchos niños.

En esta ocasión el giro no partirá de unos peligrosos ladrones intentando robar su casa, sino de un matrimonio que intenta hurtar una reliquia familiar.

La situación le dará a Max el pretexto perfecto para divertirse y torturar a estos "criminales principiantes" con múltiples rutinas para las que los catores no requirieron extras.

"Creo que lo que cambia, principalmente en esta versión, es el balance del bien y el mal, en Mi Pobre Angelito era bastante obvio quién era el bueno y quién el malo.

"Pero aquí, entendiendo de dónde vienen emocionalmente estos 'delincuentes', creo que donde hay más maldad es en el pequeño Max y eso le da un equilibrio divertido", expresó la actriz Aisling Bea, quien interpreta a Carol, madre de Max.

"¡Claro que hay un villano en esta historia y lo interpreta Archie!", aseguró Timothy Simons, quien interpreta a Hunter, uno de los invasores.

"Las bromas y todas las cosas por las que pasan nuestros personajes son de verdad horribles. Max, por definición nos tortura, no tienen una idea de lo que esa sonrisa puede hacer", agregó entre risas.

Al igual que Macaulay en los 90, la carrera de Yates parece prometedora y en su andar ya ha enamorado a su audiencia a través de su rol en el filme Jojo Rabbit (2019).

Sin embargo, está listo para demostrar su talento en otros géneros y hasta probarse como director, compartiendo que ya trabaja en una historia de su autoría.

"Mucho de lo que he hecho ha sido comedia y es uno de mis géneros favoritos, lo veo siempre, pero por mucho que lo ame me estoy dando cuenta de que me gustaría hacer muchas otras cosas en mi carrera y por eso ahora estoy queriendo explorar en otros géneros, como el drama.

"Y no sólo eso, sino que también quisiera ser director y ya estoy literalmente escribiendo mi primer guión, que será una comedia", adelantó emocionado, siendo aplaudido por sus compañeros de elenco, quienes pidieron formar parte del proyecto.

La producción ahora dirigida por Dan Mazer contará también con el apoyo actoral de Ellie Kemper, Rob Delaney, Ally Maki y Pete Holmes, además de la participación especial de Devin Ratray, quien formó parte del elenco de la trilogía original.