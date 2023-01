Mi privacidad fue invadida: Britney sobre visita policial

CDMX.- Britney Spears reacciona en un comunicado a la visita de la policía a su casa a petición de algunos fans y pide más privacidad.

Después de que este miércoles se informará que algunos fans de la intérprete de "Toxic" alertaran a la policía de que la cantante estaba en posible peligro luego de eliminar su cuenta de Instagram por quinta vez en cinco meses, agentes del Condado de Ventura acudieron a la propiedad en Thousand Oaks.

La policía informó que realizaron una revisión en la casa y que no había razones para creer que se encontraba en peligro, paralelo al informe policial, surgieron reportes de que Spears se encontraba furiosa por las llamadas de los fans.

Este viernes la propia Britney lanzó un comunicado vía Twitter en el que pide a sus fans respeto a su privacidad.

"Como todos saben, llegó a la policía a mi casa debido a algunas llamadas telefónicas. Amo y adoro a mis fans, pero esta vez las cosas fueron demasiado lejos y mi privacidad fue invadida. La policía nunca entró a mi casa y cuando se dieron cuenta de que no había problema se fueron inmediatamente. Sentí que me estaban engañando y acosando una vez que el incidente llegó a las noticias y los medios me retrataron una vez más de manera pobre e injusta.

"Durante este momento de mi vida, realmente espero que el público y mis fans, a quienes tanto quiero, puedan respetar mi privacidad en el futuro. Todo el amor, B", escribió Britney.

Las llamadas a la policía se produjeron días después de un incidente público en el que Britney tuvo un ataque maníaco debido a un fan que la estaba grabando dentro de un restaurante sin su consentimiento.

Tanto la cantante como su esposo, Sam Asghari, han pedido privacidad sobre todo en redes sociales, pues han surgido rumores de que ella no maneja sus cuentas.