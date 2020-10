Michael Moore llama ''mentiroso en serie'' a Trump; duda de su diagnóstico de Covid-19

Estados Unidos.- La mañana de este viernes Michael Moore, famoso cineasta, recurrió a su cuenta de Facebook para señalar que tenía sus dudas en cuanto al diagnóstico positivo de Covid-19 de Donald Trump.

El también escritor señaló que “No está por encima de convertir el virus en un arma" para aumentar sus posibilidades en las elecciones generales de noviembre.

“Hay una verdad absoluta sobre Trump: es un mentiroso constante, absoluto, implacable, intrépido y profesional. Un mentiroso en serie. Un mentiroso comprobado ”, escribió Moore en una larga publicación de Facebook el viernes por la mañana.

"Entonces, ¿por qué demonios le creeríamos hoy?" preguntó. “¿Se ha ganado tu confianza ahora? No.… Siempre debemos permanecer escépticos cuando se trata de Trump. Puede que lo tenga. Pero también es posible que esté mintiendo. Eso es solo un hecho”, continuó.

Moore cree que el actual presidente de los Estados unidos es lo suficientemente ”inteligente" como para usar su diagnóstico y así cambiar la conversación sobre esta campaña luego del debate presidencial, el cual se realizó el pasado martes por la noche.

"Es un genio malvado y planteo la posibilidad de que mienta sobre tener Covid-19 para prepararnos y contrarrestar su juego", escribió. “Él sabe que estar enfermo tiende a ganarse la simpatía. Él no está por encima de convertir esto en un arma. Ha estado mintiendo sobre lo pronto que estará lista una vacuna. Qué mejor manera de recalcar esa mentira que dirigiendo una saga en las últimas semanas antes de las elecciones que culminan con el lanzamiento de esta 'vacuna' ".

“Pero lo más peligroso es que EL PUEDE USAR ESTO PARA PRESIONAR POR RETRASAR / POSPONER LAS ELECCIONES”, continuó. “La constitución no lo permite, pero él no da un [improperio] sobre la Constitución. Él y su matón fiscal general [William] Barr no tienen vergüenza y no se detendrán ante nada para permanecer en el poder. Incluso puede usar esto como una excusa para perder.

"Luego está esto: puede usar su Covid como pretexto para abandonar la carrera y mover a Pence a la parte superior del boleto", escribió. "Pence se convertiría temporalmente en presidente, y luego Pence podría perdonar preventivamente a Trump por todos sus crímenes".

El cineasta finalizó invitando a Trump a "mantenerse con vida" para que los estadounidenses puedan votar para sacarlo de su cargo.

Fuente: www.elimparcial.com