Michel Franco señala que decir 'whitexican' es racista y lo tunden en redes

Ciudad de México

El cineasta Michel Franco ha sido criticado duramente tras la conferencia de prensa de su nueva película llamada ‘Nuevo Orden’.

Señalar que quienes usan el término ‘whitexican’ también son racistas lo ha llevado a convertirse en tendencia en redes sociales, y no para bien.

"Mi película más ambiciosa, la que más retos me ha presentado. Justamente, todo este esfuerzo e inversión de tanta gente tiene que ver con combatir ese racismo, ese clasismo. Sé que también en redes dicen que todas las películas de Michele son de gente de clase alta o de gente blanca, por ahí decían ‘Whitexican’. Alguien que acusa de racismo y está creando esos términos está siendo sumamente racista”, dijo durante la presentación del filme

‘Es tan whitexican quejarte de racismo por el término whitexican’ / ‘Pinche ridículo, ni siquiere niega que solo hace su trabajo con gente blanca’ / ‘No es un tema de racismo, es de clasismo romantizado’ / ‘El racismo a la inversa no existe’ / ‘Eres un tremendo ignorante y sobradamente racista’, fueron algunos de los comentarios que hicieron.

PIDE NO JUZGARLA SIN HABERLA VISTO

En días pasados, el director mexicano lamentó la polémica generada por el tráiler de "Nuevo Orden", ganadora del León de Plata en la Mostra de Venecia, e invitó a quienes denuncian su supuesto carácter racista a ver la película, días antes de su estreno en México.

"No tengo redes sociales, pero algunos amigos me han contado. Que haya ruido sobre la película, que se discuta, me parece muy bien. Pero que se emitan juicios a partir de un tráiler es el colmo del absurdo. Invito a la gente a que la vea y que luego saque sus conclusiones, que serán obviamente respetables.

El tráiler de esta violenta distopía suscitó esta semana una polémica en las redes sociales, donde algunos internautas estimaron que las imágenes en que se aprecia una familia de clase alta celebrando felizmente una boda hasta que irrumpe un grupo de indígenas pobres con las peores intenciones, anuncian un filme "racista", que "victimiza a los whitexicans".

