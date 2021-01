Michel Franco y su nueva película sobre la feroz sociedad

Excelsior

Ciudad de México.- Reconoce que ‘Nuevo Orden’ es un drama realista en el que el público mexicano puede entender la brutalidad que presenta. Los protagonistas Diego Boneta, Naian González Norvind y Dario Yazbek nos hacen reflexionar sobre las diferencias de clases, el racismo y la desigualdad en una sociedad polarizada. Todo comienza con una fiesta donde llegan unos jóvenes que no son invitados. Y se desata la violencia.

Algunos la acusan de excesiva violencia al film, pero Michel Franco sale en su defensa “es bastante suave en compa-ración con la vida real”, ha señalado. Sin duda, es una película fuerte, que man-tiene sobrecogido al espectador todo el metraje y en ocasiones resulta incómoda. “No quiero torturar a la audiencia, no me gusta eso. Pero creo que, si voy a hacer una película que refleje el resultado de esta explosión por la disparidad social, la única manera veraz de filmarla es mostrando hasta cierto grado las consecuencias reales y la violencia de una manera que el público no la disfrute”, ha declarado Franco.

Nuevo Orden llega a los cines en tiempo de pandemia, pero con gran expectación, ganó el León de Plata y el Leoncino d´Oro que otorga el jurado más joven del Festival de Cine de Venecia. Tiene algo de profecía esta obra, pues se empezó a escribir hace seis años y tristemente el tiempo ha dado la razón al autor. Durante la rueda de prensa de la presentación en Ciudad de México se le cuestionó: ¿Le importa a alguien real-mente o vamos a volver a como las cosas eran antes?

“Yo espero que podamos cambiar. Tenemos que creer en el futuro’’. En los últimos años, Franco ha sido reconocido con múltiples premios por sus películas previas. Tan sólo en el Festival de Cine de Cannes, ganó la sección Un Certain Regard en 2012 por Después de Lucía, obtuvo el premio al mejor guión en 2015 por Chronic, y el premio especial del jurado de Un Certain Regard en 2017 por Las hijas de Abril. Para Franco está película puede ser una reflexión para combatir con firmeza el racismo y la discriminación. Pensando en un mundo mejor. La pandemia, a juicio del cineasta, puede ser una oportunidad para ver si a la sociedad le interesa el más débil, el más vulnerable. Sin duda esta cinta será una invitación a volver al cine después de un largo confinamiento y una pandemia que nos ha alejado de las salas. Ahora más que nunca debemos reactivar nuestro cine y llenar las salas” declara.

Esta distópica cinta, que a momentos puede resultar incómoda, curiosamente la distribuye Neon, la misma que llevaba Parásitos, cinta surcoreana dirigida por Bong Joon-ho y multiganadora el año pasado en la mayoría de los prestigiados festivales internacionales. La inspiración de las revueltas y movimientos como Black Lives Matter, el movimiento de los chalecos amarillos de Francia o las protestas en las calles de Hong Kong, Colombia o Chile son sólo algunos de los temas que inspiraron al di-rector mexicano.

Entiende la película como una aportación a la sociedad mexicana que ama y despeja cualquier duda sobre salir de México para hacer cine, “He vivido mis 41 años en México y no pienso dejarlo para hacer cine en ningún otro lado; podría ir a Estados Unidos a hacer otra película como Chronic, pero a mí me interesa, me gusta y me im-porta mi país” declaró recientemente. En Uno TV mostró su satisfacción por compartir ese éxito con México. “la más arriesgada que he hecho” confiesa. Al autor no le gusta regodearse de la violencia, ni pretende educar o trasmitir mensajes proselitistas, deja la obra abierta para la reflexión. El abismo entre clases le parece una bomba que puede explotar, “está el mun-do de cabeza” dice. “No lleguemos al punto de caos, de quiebre; hay que ponerse en los zapatos del otro y mejorar a nuestra sociedad” afirma el director.