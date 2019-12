Miguel Inzunza, de periodista a cantautor

Ciudad de México.- Siendo periodista, Miguel Inzunza tuvo la oportunidad de entrevistar a personalidades como Facundo Cabral, Amaury Gutiérrez y Fernando Delgadillo, de quienes aprendió algo fundamental.

Me quedó claro que ellos son inmunes a las modas, que no importaba la manera en que cambiaran los vientos y las mareas, porque la dirección de su música se mantenía firme pese a todo”, recordó.

Fue una experiencia ilustrativa y didáctica, dice, “porque comprendí que no obstante las modas musicales que llamen la atención del público, si tú sientes que haces la música que te gusta, siempre tendrás cómplices durante todo el viaje.

Eso es justo lo que el cantautor mexicano Miguel Inzunza ha aplicado durante sus dos décadas de trayectoria tras decidir que el periodismo no marcaría el rumbo de su carrera, pero sí la música.

Estos 20 años han sido un viaje, pero un viaje marítimo por lo difícil que a veces puede resultar ser un artista independiente. Es un viaje que tiene todas las características de una aventura con complicaciones, pero también con regalos en increíbles lugares”.

Con guitarra en mano, Inzunza, quien inició su camino musical en 1999, ha recorrido infinidad de ciudades y países. Son lugares en los que ha conocido muchos amigos y se ha hecho de complicidades.

No logro visualizar esta carrera con una mejor analogía que la del viajero, como la de un trotamundos que va por ahí, diseminando sus canciones y sangrando”.

Cuando estudiaba periodismo, el nominado al Latin Grammy 2018 como Mejor Productor, cantaba en un café de la ciudad de Querétaro.

Fue ahí donde comencé a lanzar algunos dardos como la parábola de las flechas a la luna. Sabía que no la iba a cazar, pero en ese ejercicio, comenzaron a popularizarse mis canciones”.

"Luego me pidieron conciertos en ciudades aledañas y me invitaron a festivales. Luego me di cuenta que estaba inmerso en la música, que, de alguna manera, me había secuestrado y yo estaba a su servicio. Y como dice Joan Manuel Serrat: ‘déjalo todo y sígueme’, y la seguí”.

"Hace varios años, el intérprete de temas como La hermosa violencia y Cosquillas al cielo, cantó en el Teatro de la Ciudad “Esperanza Iris” como artista invitado.

Desde entonces, visualizó que algún día volvería a ese recinto para hacer un recorrido por toda su trayectoria y lo logró, pues se presentará el próximo 6 de diciembre.

Estarán muchos amigos en el concierto ´Miguel Inzunza, 20 años de viaje’. Será mágico porque lo viviremos como un encuentro de muchas complicidades. Estarán Pável Núñez, Luis Quintana, Bernardo Quesada, Rafa Mendoza, Los Claxons, David Aguilar y Leonel Soto, entre otros artistas provenientes de varios países”, puntualizó.