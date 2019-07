Miss Nuevo León pide 'mujeres de nacimiento'; los critican

Monterrey.- Los requisitos para participar en el concurso de belleza Miss Nuevo León molestaron a muchos usuarios de redes sociales.

En la imagen de las principales características que debe de tener la persona que quiera participar son "belleza física" y ser "mujer de nacimiento", lo cual llamó la atención de muchas mujeres y hombres.

La página oficial de Miss México demostró su apoyo a la comunidad LGBT en el mes de junio, en el evento que se dará en Nuevo León no demostró lo mismo a pesar de ser parte del mismo concurso.

La característica que más molestó a los usuarios de redes sociales fue en donde se especifica ser mujer de nacimiento, ya que el año pasado en el evento de Miss Universo 2018 la española Ángela Ponce, quien es una mujer transexual, participó por la corona y aunque no ganó, ella dijo sentirse orgullosa de haber participado.

"Gobierno del Estado de Nuevo León deberían de replicar la acción del Gobierno de Quito o al menos asegurarse que los concursos que se lleven a cabo no sean discriminatorios, que no sigan cosificando a la mujer y replicando la violencia de género, como el aquí presente, entiendo que habrá mujeres que si quieran participar y apoyo su decisión, pero como lo dice el comunicado la belleza es subjetiva por lo que los requisitos para participar no deberían de ser restrictivos y discriminatorios como los que aquí se presentan" comentó una usuaria en la publicación en Facebook.

Entre los otros requisitos que se pide para entrar en este certamen es una estatura mínima de 1.65 metros, ser estudiante o egresada y tener entre 18 y 25 años.