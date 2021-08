Modelo a seguir

Cortesía Cortesía Cortesía

A la joven rarámuri Anaí Zúñiga Pérez, quien es ingeniera, activista, modelo e influencer, nadie la detiene para seguir adelante con sus sueños y metas, mediante las redes sociales la influencer ha dado muestra de su cultura al mundo y gracias a esto, será parte del encuentro denominado ‘Original’ de artesanos y disecadores donde exhibirán el arte genuino de los pueblos y comunidades creativas de México.

Dicho evento se llevará a cabo del 18 al 21 de noviembre de 2021 en el Complejo Cultural Los Pinos en la Ciudad de México y contará con diversos espacios de exhibición y venta, distribuidos a lo largo del Complejo, en donde la modelo rarámuri de 20 años de edad, dará muestra su talento en las seis pasarelas diversas donde se presenta lo mejor del diseño tradicional mexicano y un performance de arte contemporáneo inspirado y con la incorporación de textiles tradicionales.

“Estoy muy agradecida y contenta de que me hicieran esta invitación, la idea de este evento es visibilizar a todos los artesanos y diseñadores indígenas, porque lamentablemente existe el plagio o apropiación cultural de los mismos diseños de los indígenas, es por eso que este proyecto quiere dar a conocer los productos originales, además habrá pláticas sobre esos temas, donde también me invitaron a ser parte de estas conferencias, me prepusieron ser parte del consejo de asesores del festival, así que me siento muy orgullosa y feliz por esta oportunidad de poder visibilizar las problemáticas que están ocurriendo con la comunidad rarámuri en estos momentos”, dijo entusiasmada Anaí Zúñiga en entrevista para El Diario.

Su gusto por las pasarelas

Desde pequeña a la carismática Anaí, le llamo la atención el mundo del modelaje, aunque en un principio dudo por sus inseguridades, las hizo a un lado y continuó adelante para hacer realidad su sueño y actualmente muestra su día a día de su comunidad y está generando consciencia.

“Este evento es un concepto muy padre, es la primera edición de este festival y de seguro quedará para la historia y ojalá sea el primero de muchos, de los modelos sé que habrá de muchos lugares locales, nacionales, e internacionales y yo voy representando a Chihuahua y a todo el norte de México y eso es un gran honor para mí”

“Ya me encuentro ensayando para la pasarela del evento, con el caminado en cada una de las pasarelas, estoy enfocada en eso, además quiero estar muy preparada para todo lo de las conferencias y todo lo que vaya a hacer por allá”, expresó. El objetivo de este evento ‘Original’, es visualizar los derechos colectivos y creativos de los pueblos y comunidades artesanales de México. Exhibir la riqueza y calidad del trabajo artesanal, las nuevas propuestas y colaboraciones éticas; así como promover el diseño mexicano en el mundo.

Siempre apoyando a su comunidad

Zúñiga Pérez cuenta con más de 17 mil seguidores en tiktok, sin contabilizar los miles que acumula en otras redes, esta chica de 20 años de edad está rompiendo barreras con su estilo de vida sus padres siempre le han inculcado su cultura indígena, la oriunda de Chihuahua, también se encuentra muy contenta de haber concluido su carrera de Ingeniería en Sistemas en la Universidad Tecnológica de Chihuahua Bilingüe, y continua como activista sobre apropiación cultural indebida, así como derechos humanos, derechos indígenas comunitarios, individuales y laborales.

“También hago voluntariado para labores altruistas, apoyando instituciones sin fines de lucro, solamente lo hago para apoyar a mi gente a la población indígena y ahorita estamos juntamos por segunda ocasión despensas para llevar a la Sierra Tarahumara, las llevaremos el próximo viernes 3 de septiembre para quien guste apoyarnos, pueden contactarme por mis redes sociales, en verdad lo agradeceré mucho”

“Les pido su apoyo para la colecta de despensas, ahorita la gente allá está muy necesitada, las personas que les estaremos llevando prioritariamente la despensa, son personas que están comiendo solamente una vez al día y ahorita están esperanzadas a la cosecha de frijol y maíz, solamente la esperanza les queda y la esperanza no se come y no desacrediten el trabajo de otras personas y compren directamente a los artesanos”, indicó.

DE CERCA

Nombre: Anaí Zúñiga Pérez

Nació en: Chihuahua

Edad: 20 años

Ocupación: Ingeniera, activista, modelo e influencer