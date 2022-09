Modelo a seguir

Chihuahua, Chih.- Fátima Carmona es una mujer multifacética. Poco a poco ha forjando una amplia trayectoria como arquitecta, modelo y diseñadora gráfica. Es, orgullosamente chihuahuense y actualmente radica en CDMX.

En días pasados regreso a su terruño para la inauguración de su exposición ‘Aurora-Ahora’ en Museo Sebastián, donde deja ver el amor por sus raíces, estará disponible hasta el 23 de octubre.

“Desde pequeña me llamó la atención el mundo de la moda, pero siempre lo veía muy lejano y no lo consideraba, luego entré a arquitectura y un compañero que es fotógrafo me animó a entrar de lleno al modelaje e inicie con pasarelas, hice campañas para revistas y a la par continué con mi carrera en arquitectura”, dijo para El Diario, Fátima, quien es egresada del Instituto Tecnológico de Chihuahua II.

En cada una de sus facetas da muestra de su talento y belleza, pero sobre todo de su amor por Chihuahua, que no es sólo grande geográficamente, sino también por su gente, cultura y lo bello que es.

"Luego se me presentó la oportunidad de venirme a la CDMX, ya trabajando con una agencia formal, comencé haciendo comerciales, pasarelas, iniciando ya en esta faceta de moda, modele para Yuya su línea de maquillaje, para la marca Nike realice una campaña sobre el empoderamiento femenino y a la par comencé hacer las ilustraciones que se encuentran hoy expuestas en Museo Sebastián en Chihuahua, dicha muestra estará disponible hasta el domingo 23 de octubre del presente año", compartió.

En su faceta de modelo ha trabajado para Coppel, Izzi; así como comerciales de diversas marcas mundiales como Coca Cola, Liverpool y Nike. Tiene un total de 18 comerciales grabados, y en su tiempo libre trabaja como diseñadora de interiores y arquitecta.

“Aurora-Ahora”, su exposición

Fátima además forma parte del Colegio de Arquitectos de Chihuahua, donde lanzaron una convocatoria de un concurso denominado “35 de 35” en la cual la artista de 28 años no perdió la oportunidad de participar en la categoría de artes, ganando el primer lugar en la categoría de artes, siendo reconocida entre los 35 mejores arquitectos jóvenes del país.

“Fue ahí donde me animé a dar a conocer las ilustraciones que llevaba ya tiempo realizando, dos años exactamente, y lo gané; la ceremonia fue en Tabasco, y fue en enero de este año que vi una convocatoria del Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua, y me anime a raíz de todo esto, y ahorita se encuentra expuesta en el Museo Sebastián, son 21 ilustraciones que el público puede disfrutar”, indicó.

Diseñadora de interiores

“En Chihuahua estuve trabajando un buen tiempo con varias empresas y despachos, me independice y rescate lo aprendido y lo que más me gusto; comencé haciendo diseños para oficinas, patios, entre muchas más cosas, es otra rama que también manejo, y todo se ha ido acomodando para que todas las facetas que manejo vayan de la mano, aunque muchas son totalmente distintas”, expresó.