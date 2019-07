Mon Laferte, chilanga de corazón

Ciudad de México.- "Chilango Blues" nació gracias a la nostalgia, soledad y un poco de esperanza, pues le recordó a Mon Laferte algunos momentos amargos.

La cantautora chilena, quien lleva varios años viviendo en Ciudad de México, dijo que su nuevo sencillo le trae sentimientos encontrados, pues le recordó cuando fue operada de cáncer de tiroides.

"Esta canción nació en Tlalpan, en la noche. Iba en un carro y en el trayecto recordé muchas cosas. La ciudad me trajo la melodía, me la dio así, la tarareaba y la grabé en mis notas de voz. Esa avenida es súper especial, me da mucha melancolía.

"Recordé cuando años atrás me hicieron una operación en la zona de hospitales, recordé cuando tomé el tren y no sabía qué venía para mí", detalló Laferte en enlace telefónico desde París.

Hablar abiertamente sobre su enfermedad e intentar que su experiencia inspire a mujeres y hombres a que se revisen constantemente con un médico, es algo que aún le causa conflicto.

"Aún no sé cómo abordarlo, siento pesado todo, hasta decirlo. No me siento un ejemplo y sé que mi experiencia como tal, puede servir, pero no fue fácil", reflexionó la compositora.

De 36 años y originaria de Viña del Mar, la intérprete de "Amárrame" y "Antes de Ti" aseguró que "Chilango Blues" es un tema tan "defeño" y capitalino como ella.

"Yo soy chilanga por adopción, ya no me sé mover en otro lugar. Ciudad de México es lo que me gusta, tiene un clima privilegiado, porque a mi me mata el frío; tiene gente tan amable, tan cordial.

"Es mi casa y la comida es lo mío. Tiene tanta variedad de fruta que cuando voy al mercado no sé cuál elegir, ¡y sus tlacoyos los amo! La mayoría de mis canciones han nacido en la Ciudad y ahí me gusta vivir".

El video de "Chilango Blues" fue rodado en Los Angeles, con la dirección de Mon y Alfredo Altamirano, bajo la producción de Antonio Roma.

"No lo hice en México porque ya tengo muchos videos allá, y pues en Los Angeles está la nostalgia por México y es la ciudad con más mexicanos en Estados Unidos. Siempre tendremos conexión.

"Cuento mi historia con un maniquí, que tiene dos lecturas: una es el ser que está contigo, pero no está y se vuelve un objeto; y la persona que idealiza a alguien, lo trata como objeto y quiere que sea su príncipe".

En medio de la gira que hará por países como Inglaterra, Francia y España, entre otros, Laferte alista el documental Norma, alusiva a su disco más reciente y que en clips junto a Diego Luna cuenta diversas historias.

"Fue sensacional trabajar con Diego, lo admiro tanto y le tengo mucho respeto. Me siento afortunada de que la música me haya conectado con alguien tan inteligente y lleno de valores", señaló la cantautora.