Mon Laferte les contesta con groserías a fans desesperados

Ciudad de México.- Mon Laferte vivió recientemente un incómodo momento en pleno concierto, ¿la razón? gente desesperada.









Durante su participación en el Festival Pulso GNP la cantante tuvo que detener su show para ponerle un 'estate quieto' a algunos asistentes que querían ver a Interpol y le gritaban que bajara del escenario.

La intérprete de 'Tu falta de querer' no soportó la presión y decidió enfrentarlos:





En buena onda, no estén mamando con Interpol, ya vienen, ya saben la hora, no mamen. Está el horario publicado, el que quiera ver a Interpol se tiene que esperar, no mamen. Ahorita nos toca a nosotros así que no estén mamando ¿ok?", respondió molesta a los abucheos.





En un video que está circulando en redes se puede escuchar a la gente chiflando y abucheando a la cantante, también se escuchan aplausos y gritos que apoyan sus palabras.