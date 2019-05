Mon Laferte se arriesga con Norma

Ciudad de México.- Hace seis meses Mon Laferte regresó al ruedo musical con Norma, su sexto disco de estudio que le dio la oportunidad a la cantante y compositora chilena de hacer las cosas de forma distinta y a su manera.

Con esta producción, Laferte quiso contar historias que no sólo se quedaran en la música, por lo que la planeó como un proyecto que conjuntara las canciones con el cine, dando como resultado un falso documental —el cual lleva el mismo nombre del disco—, que se estrenará en próximamente.

“El documental todavía no sé cuando salga, pero muy pronto; estamos terminando el audio, se llama igual que el disco, Norma, y es un falso documental. Este disco fue como muy difícil, porque cada canción también la pensé con una parte visual, que se pudiera juntar con estas imágenes que la gente va a ver, que retratara diferentes etapas de una relación de pareja.

“Fue complejo desde componerlo y después juntar todas las canciones para hacer el guion de la peli, que también lo escribí yo. Es un proyecto muy ambicioso de querer hacer, de contar una historia global, de abarcar música y cine”, señaló Mon en entrevista exclusiva con Excélsior.

El mes pasado Laferte debutó en el Festival de Música y Artes de Coachella Valley, presentándose en el escenario principal. Fue una oportunidad para mostrar que los sonidos latinos —más allá de la música urbana— son variados, y desde su perspectiva ofrecerle al público un show con diferentes historias.

“Coachella tiene mucha visibilidad, porque tocas ahí y están los ojos de todo el mundo en ese festival. Pienso que este año en particular la música en español ha tenido muchísima visibilidad, en escenarios principales, en horarios estelares, que da un mensaje al mundo, lo latino está muy de moda, ojalá dure y no sea algo momentáneo.

“Me parecía importante que el show fuera rico en sonidos, pensando en esto de la presencia latina, más que cantar el hit para que la gente cantara, quería que vieran que hay otro lenguaje en Latinoamérica —porque ahorita está muy presente la música urbana— y un poco fue pensando en eso, porque toqué el mambo, la salsa, la cumbia, el tango. Me gusta contar historias, pero no estoy casada con un estilo de música, sino que me siento como una investigadora que anda agarrando por aquí, por allá y por acá”, agregó.

Parte de estos sonidos se encuentran reunidos en Norma, un disco que Laferte también quiso hacer de una forma diferente, en una sola toma que le diera su propia personalidad a esta producción y con la cual rompe con la tendencia actual de la manera de hacer y distribuir la música.

“El disco lo grabamos en una toma así que suena a viejito, porque no lo editamos, tocamos y así se quedó, también suena a eso. Hoy la música está muy comprimida y muy editada y tiene una calidad, y lo que quise hacer con el disco fue al revés, no comprimido, no editado, sí ha sido difícil, el álbum, pero me encanta tomar riesgos, aventarme a los leones.





“Ya casi nadie saca álbumes, ahora sacas una canción y pasa una semana y ya pasó de moda, ahora es así, inmediato y quise lanzar todo al revés, un disco conceptual con un documental; también me pica el bichito de hacer música un poco más al momento”, dijo Mon.





Hoy y mañana Mon se reencontrará con sus fans mexicanos durante los conciertos que ofrecerá en el Auditorio Nacional y las sorpresas que incluirá —además de tocar todo Norma y sus hits—, también involucran a Francisca Valenzuela y Daniela Spalla.





“Somos como diez en el escenario, girando, tenemos dos artistas invitadas que van a abrir los conciertos: Francisca Valenzuela el 14, y Daniela Spalla, el 15. Vamos a tocar todo Norma y las canciones que la gente pide, todos los hits van a estar”, concluyó.





Mon Laferte

14 y 15 de Mayo

Auditorio Nacional

20:00 horas

Teloneras: Francisca Valenzuela y Daniela Spalla

Todo con calma

Durante su carrera, Mon Laferte ha aprendido a tomarse las cosas con calma en lo que se refiere a las redes sociales. En una ocasión, un video que ella tomó fue sacado de contexto, después le han inventado tuits que no ha escrito y se han vuelto virales; la última fue la crítica por haber leído la letra de New Rules, tema de Dua Lipa, durante su presentación en Coachella.

“No pasa nada, hay que relajarse con ese tipo de cosas, como yo puedo hacer o decir lo que quiera, la gente también, y está bien. Por ahí tuve un episodio, el año pasado, en el que los haters hicieron un tuit falso en el que supuestamente yo decía: ‘cuando vayan a mis conciertos en la Ciudad de México, báñense’. Ni siquiera hakearon mi cuenta, hicieron un photoshop y lo subieron... ¿cómo voy a decir eso?, estaría muy pendeja. Se empezó a replicar y se hizo noticia, ¿qué haces contra eso? (...) había, gente que decía que era falso... lo único que me quedaba decir era que me había tocado y que mañana será el turno de otra persona”, puntualizó.