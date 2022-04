Monja retoma el escenario

De sus largos recorridos por otras bandas rescataron la experiencia del quehacer escénico y la composición. Ahora reunidos bajo un nuevo proyecto, los integrantes de Monja debutan hoy a las 8 en el Arbolito Bar.

La agrupación de hard rock garage comenzó a formarse hace dos años, a iniciativa del guitarrista Raúl Ramírez ‘El Gato’ y el baterista Luis Ortega ‘El Chino’; posteriormente se unirían Eduardo Betancourt (bajo), Omar Ávila (guitarrista) y Aarón Alonso ‘Animal’ (voz).

Desde que quedó conformada la alineación actual el quinteto ha estado creando música y grabando algunos temas, como ‘Seis alacranes’, sencillo que ya se encuentra disponible en plataformas digitales.

“La banda empezó hace dos años y ha cambiado de integrantes. Al inicio se llamaba Monja en Llamas, con influencias como Queen Of The Stone Age, MC5, The Stooges y Melvins”, comentó Aarón Alonso, vocalista de Monja.

La experiencia de cada uno, agregó, le ha aportado el sonido particular que esta noche darán en conocer en un concierto que se caracterizará por los altos niveles de energía y rock.

“Todos han pasado por diferentes bandas y han estado de manera intermitente en la escena del rock local. Yo estuve en grupos hace 15 años, pero eran más indie, esto es hard rock garage”, apuntó Alonso, quien también es actor de teatro y televisión.

Sobre el proceso creativo, detalló que por lo general Raúl crea un riff en la guitarra y de ahí se desarrolla la canción, con las aportaciones del resto. Con esa fórmula han compuesto ya siete temas.

Entre los planes, dijo, está componer más canciones, entrar al estudio a grabar, seguir tocando en foros locales y emprender una gira.

En el debut de Monja también tocarán Dizz Brew, Las Tumbas y Byzantine DJ Vinyl Set.

(Brisa Fría /El Diario)

Monja

2 de abril a las 8:00 p.m.

El Arbolito Bar

Constitución 157 (casi esquina con 16 de Septiembre)

Entrada: 80 pesos